Но в тот день он сидел на грязном полу сельской школы, его одежда превратилась в лохмотья, волосы спутались, а легендарная самоуверенность разбилась о суровую реальность геополитической шахматной доски Холодной войны. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Как западня в боливийских джунглях стала последней остановкой команданте?

Эрнесто Че Гевара не был святым мучеником, как его изображала леворадикальная пропаганда, но он все же был фигурой колоссального масштаба. Поэтому и его ликвидация была не просто военной операцией, а политическим актом, целью которого было вырвать с корнем саму идею вооруженного экспорта революции в Латинской Америке. Но кто именно стоял тогда за роковым выстрелом?

Здесь следует понимать, что боливийская кампания Че Гевары с самого начала была обречена на провал – команданте просто стал жертвой собственных иллюзий. Он верил, что местные крестьяне массово поддержат партизанское движение, как это было на Кубе, – однако боливийские индейцы, уже получившие землю в результате реформ 1952 года, смотрели на иностранных боевиков с подозрением и страхом. Именно местные жители регулярно сдавали позиции отряда Че правительственным войскам.

А решающий удар пришелся на 8 октября 1967 года – тогда в ущелье Кебрада-дель-Юро отряд Гевары, измученный голодом, болезнями (сам Че страдал от тяжелейших приступов астмы) и постоянными преследованиями, попал в засаду. При этом против них действовали не просто местные призывники, а элитные боливийские рейнджеры, которых тренировали ветераны спецназа США – зеленые береты, прибывшие в Боливию по прямому указанию Вашингтона. США, травмированные Кубинским ракетным кризисом, не могли допустить появления "второй Кубы" на континенте.

Капитан боливийской армии Гарри Прадо Сальмон (он ушел из жизни в мае 2023 года, забрав с собой последние живые воспоминания о том дне) командовал ротой, сжавшей кольцо. Во время боя Гевара получил ранение в ногу, его винтовка M-2 была разбита вражеской пулей, а пистолет оказался без магазина. Загнанный в угол, он якобы крикнул: "Не стреляйте! Я Че Гевара, и живым я стою для вас больше, чем мертвым". Эта фраза стала символом окончательной капитуляции самого известного партизана планеты.

Интересные факты о жизни и смерти Эрнесто Че Гевары: смотрите видео Document_history

Кто отдал приказ убить Че Гевару и чья рука нажала на курок в школе Ла-Игери?

Плененного команданте доставили в глинобитную школу в Ла-Игере. Следующие 24 часа стали ареной напряженных переговоров между Ла-Пасом (столицей Боливии) и Вашингтоном. Ключевой фигурой на месте событий был Феликс Родригес – кубинский эмигрант, оперативник ЦРУ, работавший под псевдонимом "капитан Рамос". Родригес имел приказ от американского руководства сохранить Гевару живым для дальнейших допросов в Панаме – однако суверенное решение принимал президент Боливии Рене Барриентос.

Барриентос панически боялся, что публичный суд над Че превратится в международный цирк, который привлечет внимание мировых левых интеллектуалов и сделает из партизана мученика в зале суда. Утром 9 октября по радио поступил закодированный приказ от боливийского командования: "500-600". Код 500 означал Guevara, 600 – execute. Родригес понял, что не сможет изменить решение боливийцев, и лично сообщил Че о предстоящей казни. По свидетельству агента ЦРУ, Гевара побледнел, но принял известие с достоинством, попросив передать жене, чтобы она вышла замуж во второй раз и старалась быть счастливой.

Исполнителем приговора стал 27-летний сержант боливийской армии Марио Теран. Он вытянул короткую спичку среди солдат, желавших отомстить за погибших товарищей. Однако когда Теран вошел в класс с полуавтоматической винтовкой M1 Garand, он засомневался – перед ним сидел человек, чье имя наводило ужас на правительства целых стран. Согласно историческим реконструкциям, Гевара посмотрел в глаза своему палачу и произнес последние, теперь уже хрестоматийные слова: "Я знаю, ты пришел убить меня. Стреляй, трус! Ты собираешься убить всего лишь человека".

Теран открыл огонь. Он намеренно целился ниже шеи, чтобы имитировать боевые ранения – такова была инструкция Родригеса, чтобы избежать обвинений во внесудебной казни. И 9 пуль оборвали жизнь 39-летнего революционера. А Марио Теран прожил долгую жизнь, скрываясь от общественности, и умер в марте 2022 года, так и не избавившись от тени человека, которого убил.

Тело Гевары привязали к полозьям вертолета и доставили в город Вальегранде, где выставили на обозрение прессы в прачечной местной больницы. Фотографии мертвого Че с открытыми глазами и спокойным лицом, напоминавшим классические изображения Христа, мгновенно облетели мир. Боливийское правительство и ЦРУ считали, что уничтожили опасного врага – но они ошиблись. Убив того человека, они собственноручно запустили механизм создания бессмертного мифа, который пережил и Холодную войну, и самих исполнителей приговора.