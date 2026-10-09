Як революціонер, який зазнав поразки в Болівії, став одним із найвпізнаваніших облич у світі – розкаже 24 Канал.

Чому революціонер, який хотів змінити світ, зазнав поразки?

До останнього походу Че Гевара вже мав за плечима і політичну владу, і гучні невдачі. Після Кубинської революції він обіймав високі посади, зокрема очолював Національний банк Куби та працював у керівництві промислового сектору.

Однак його економічні погляди, ставка на централізоване управління та революційний ентузіазм не перетворилися на універсальний рецепт процвітання. Згодом Гевара вирішив поширити революцію за межі Куби.

У 1965 році він вирушив до Конго, де намагався підтримати місцевий революційний рух. Кампанія провалилася через:

слабку організацію,

внутрішні суперечності,

відсутність належної підтримки.

Наступною стала Болівія. Там Че сподівався розгорнути партизанську війну, яка мала надихнути інші країни Латинської Америки. Але місцеві селяни не поспішали приєднуватися до загону, а болівійська армія за підтримки розвідки США поступово звужувала кільце навколо повстанців.

8 жовтня 1967 року Гевару захопили в полон. Наступного дня його розстріляли в селищі Ла-Ігера. Його стратегія поширення революції за допомогою невеликих партизанських загонів зазнала нищівної невдачі саме там, де він сподівався започаткувати новий тріумф.



Як Че Гевара програв усі війни / Фото CubaNet

Як астматик став революціонером?

Щоб зрозуміти, чому лікар вирішив узятися за зброю, потрібно повернутися до його молодості. Ернесто Гевара народився в Аргентині 1928 року й із дитинства страждав на астму. Напади хвороби обмежували його фізичні можливості, але не завадили захоплюватися спортом, читанням і подорожами.

Він здобув медичну освіту, сподіваючись допомагати людям, однак мандрівки Латинською Америкою змінили його погляд на світ. У 1951 – 1952 роках Гевара подорожував континентом і бачив бідність, соціальну нерівність та тяжкі умови праці. Ці враження переконали його, що особистої допомоги недостатньо: він почав вважати причиною людських страждань політичну та економічну систему.

Переломним моментом стала участь у подіях у Гватемалі, де 1954 року було повалено уряд президента Хакобо Арбенса. Гевара дедалі більше переконувався, що радикальні суспільні зміни неможливі без збройної боротьби. У Мексиці він познайомився з Фіделем Кастро та приєднався до його руху проти кубинського диктатора Фульхенсіо Батісти.

У 1956 році революціонери вирушили на Кубу, а після тривалої партизанської кампанії на початку 1959-го здобули перемогу. Лікар перетворився на командира. А переконання, що насильство може стати інструментом визволення, – на основу його політичної діяльності.

Чому Че Гевару називають і героєм, і катом?

Після перемоги Кубинської революції Гевара брав участь у роботі революційних трибуналів, які розглядали справи людей, звинувачених у злочинах режиму Батісти. На фортеці Ла-Кабанья в Гавані відбувалися страти засуджених, а Гевара відігравав важливу роль у системі революційного правосуддя.



Чому Че Гевару називають і героєм, і катом / Фото CubaNet

Для прихильників він був борцем проти диктатури, імперіалізму та соціальної нерівності. Для критиків – переконаним революціонером, який виправдовував політичне насильство й не ставив індивідуальні права вище за цілі революції. Ця суперечність і досі визначає ставлення до його постаті.

Його не можна звести ані до бездоганного визволителя, ані до карикатурного лиходія: його спадщина поєднує боротьбу проти авторитарного режиму, підтримку революційного насильства та невдалі спроби експортувати кубинську модель в інші країни.

Як комуніст став прибутковим брендом капіталізму?

У 1960 році фотограф Альберто Корда створив знаменитий портрет Че Гевари, який після його загибелі став глобальним символом протесту. Обличчя революціонера з'явилося на футболках, постерах і сувенірах, перетворившись на комерційний бренд. Так людина, яка боролася проти капіталізму, стала частиною індустрії, яку критикувала.

Чому Че Гевара досі залишається символом бунту?

Гевара загинув у 39 років, так і не здійснивши мрії поширити революцію Латинською Америкою. Його військові кампанії в Конго та Болівії провалилися, однак культовий портрет пережив його поразки. Для одних Че символізує боротьбу за справедливість, для інших – виправдання революційного насильства.