Как революционер, потерпевший поражение в Боливии, стал одним из самых узнаваемых лиц в мире – об этом расскажет 24 Канал.

Почему революционер, который хотел изменить мир, потерпел поражение?

К моменту своего последнего похода Че Гевара уже имел за плечами и политическую власть, и громкие неудачи. После Кубинской революции он занимал высокие посты, в частности возглавлял Национальный банк Кубы и работал в руководстве промышленного сектора.

Однако его экономические взгляды, ставка на централизованное управление и революционный энтузиазм не стали универсальным рецептом процветания. Впоследствии Гевара решил распространить революцию за пределы Кубы.

В 1965 году он отправился в Конго, где пытался поддержать местное революционное движение. Кампания провалилась из-за:

слабой организации,

внутренние противоречия,

отсутствие надлежащей поддержки.

Следующей стала Боливия. Там Че надеялся развернуть партизанскую войну, которая должна была вдохновить другие страны Латинской Америки. Но местные крестьяне не спешили присоединяться к отряду, а боливийская армия при поддержке разведки США постепенно сужала кольцо вокруг повстанцев.

8 октября 1967 года Гевару взяли в плен. На следующий день его расстреляли в поселке Ла-Игера. Его стратегия распространения революции с помощью небольших партизанских отрядов потерпела сокрушительную неудачу именно там, где он надеялся положить начало новому триумфу.



Как Че Гевара проиграл все войны / Фото CubaNet

Как астматик стал революционером?

Чтобы понять, почему врач решил взяться за оружие, нужно вернуться к его молодости. Эрнесто Гевара родился в Аргентине в 1928 году и с детства страдал астмой. Приступы болезни ограничивали его физические возможности, но не помешали увлекаться спортом, чтением и путешествиями.

Он получил медицинское образование, надеясь помогать людям, однако путешествия по Латинской Америке изменили его взгляд на мир. В 1951–1952 годах Гевара путешествовал по континенту и видел нищету, социальное неравенство и тяжелые условия труда. Эти впечатления убедили его в том, что личной помощи недостаточно: он стал считать причиной человеческих страданий политическую и экономическую систему.

Переломным моментом стало участие в событиях в Гватемале, где в 1954 году было свергнуто правительство президента Хакобо Арбенса. Гевара все больше убеждался, что радикальные общественные перемены невозможны без вооруженной борьбы. В Мексике он познакомился с Фиделем Кастро и присоединился к его движению против кубинского диктатора Фульхенсио Батисты.

В 1956 году революционеры отправились на Кубу, а после длительной партизанской кампании в начале 1959 года одержали победу. Врач превратился в командира. А убеждение, что насилие может стать инструментом освобождения, – в основу его политической деятельности.

Почему Че Гевару называют и героем, и палачом?

После победы Кубинской революции Гевара участвовал в работе революционных трибуналов, которые рассматривали дела людей, обвиненных в преступлениях режима Батисты. В крепости Ла-Кабанья в Гаване происходили казни осужденных, а Гевара играл важную роль в системе революционного правосудия.



Почему Че Гевару называют и героем, и палачом / Фото CubaNet

Для сторонников он был борцом против диктатуры, империализма и социального неравенства. Для критиков – убежденным революционером, который оправдывал политическое насилие и не ставил индивидуальные права выше целей революции. Это противоречие до сих пор определяет отношение к его личности.

Его нельзя свести ни к безупречному освободителю, ни к карикатурному злодею: его наследие сочетает в себе борьбу против авторитарного режима, поддержку революционного насилия и неудачные попытки экспортировать кубинскую модель в другие страны.

Как коммунист стал прибыльным брендом капитализма?

В 1960 году фотограф Альберто Корда создал знаменитый портрет Че Гевары, который после его гибели стал глобальным символом протеста. Лицо революционера появилось на футболках, постерах и сувенирах, превратившись в коммерческий бренд. Так человек, который боролся против капитализма, стал частью той самой индустрии, которую критиковал.

Почему Че Гевара до сих пор остается символом бунта?

Гевара погиб в 39 лет, так и не осуществив мечту распространить революцию по всей Латинской Америке. Его военные кампании в Конго и Боливии провалились, однако культовый портрет пережил его поражения. Для одних Че символизирует борьбу за справедливость, для других – оправдание революционного насилия.