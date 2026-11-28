Аллу Горську – душу українського шістдесятництва – після жорстокого вбивства не пустили на Байкове кладовище, попри всі зв'язки її впливового батька. Олександр Горський десятиліттями очолював Київську, Одеську та Ялтинську кіностудії і належав до верхівки радянської кіноіндустрії, але восени 1970 року перед ним миттєво зачинилися всі двері.

Влада заблокувала прощання в центрі Києва й відправила художницю на далеку околицю столиці, бо КДБ панічно боявся її навіть після смерті. 28 листопада 2026 року минає 56 років від дня загибелі Алли Горської – розповідаємо, чому прощання на Берківцях перетворилося на найгучніший протест десятиліття.

Чому Байкове стало для влади "червоною лінією"

Щоб зрозуміти логіку партійних функціонерів, варто усвідомити статус місця. У 1970 році Байкове кладовище було не просто некрополем неподалік центру Києва, а головним ідеологічним пантеоном Української РСР – територією винятково для "своїх": лояльних радянських митців, міністрів, генералів і партійної номенклатури. Хоча Олександр Горський на той час уже був на пенсії, він зберігав серйозний авторитет і зв'язки у владних колах. Проте виділити місце на Байковому для його доньки означало б офіційно визнати масштаб її постаті – і власними руками створити неконтрольований меморіал спротиву за кілька кілометрів від Хрещатика.

Система вміла прощати помилки, але ніколи не прощала свідомого бунту. Горська виросла в російськомовній номенклатурній родині, мала блискучу освіту й усі шанси на безхмарну кар'єру офіційної художниці, та свідомо обрала інший шлях. Було три конкретні удари по системі, після яких КДБ перевів її до категорії найнебезпечніших ворогів режиму.



Алла Горська свідомо обрала інший шлях / Фото Wikimedia

Удар перший: Биківня (1962 рік). Разом із поетом Василем Симоненком та режисером Лесем Танюком Алла Горська вирушила до лісу поблизу селища Биківня. За спогадами Танюка, там вони побачили моторошну сцену: місцеві хлопчаки ганяли замість м'яча людський череп із кульовим отвором у потилиці, а з піщаного ґрунту виднілися кістки. Опитавши старожилів, митці з'ясували, що натрапили на масові поховання жертв сталінського терору 1930-х років, і передали до Київської міської ради офіційний "Меморандум № 2" з вимогою розслідувати злочини НКВС та вшанувати пам'ять розстріляних. Для влади це стало шоком. Невдовзі Симоненка жорстоко побили міліціонери на станції у Смілі (що підірвало його здоров'я і, на переконання близьких, прискорило смертельну хворобу), Танюка витиснули з України, а за Горською встановили тотальне стеження.

Удар другий: знищений вітраж у Київському університеті (1964 рік). До 150-річчя Тараса Шевченка Горська у співавторстві з Опанасом Заливахою, Людмилою Семикіною, Галиною Севрук та Галиною Зубченко створила монументальний вітраж "Шевченко. Мати" у фоє Червоного корпусу КНУ. Це був не звичний радянський Кобзар у кожусі, а гнівний пророк, який пригортав Україну-матір і тримав книгу. Композиція містила рядки: "Возвеличу малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх поставлю слово". Партійна комісія визнала роботу "ідейно хибною" й такою, що має "націоналістичне звучання". Ще до офіційного відкриття, вночі, за вказівкою ректорату вітраж розтрощили молотками. Горську вперше виключили зі Спілки художників.

Удар третій: "Лист-протест 139" (1968 рік). Коли Україною прокотилася хвиля закритих політичних судів над інтелігенцією, Горська стала однією з ініціаторок та підписанток звернення до Леоніда Брежнєва, Олексія Косигіна та Миколи Підгорного з вимогою припинити незаконні арешти. Після цього її вдруге і вже остаточно виключили зі Спілки художників. Але найстрашнішим для КДБ було інше: її київська квартира на вулиці Рєпіна (нині Терещенківська) перетворилася на неформальний штаб українського спротиву. Туди приходили за підтримкою, грошима для родин політв'язнів і самвидавом. Горська їздила на суди, писала скарги й перестала боятися – а система найбільше боїться тих, хто втратив страх.

Що важливо знати про Аллу Горську: дивіться відео

Вбивство у Василькові й торги за кладовище: як Горську намагалися "сховати"

Трагедія сталася 28 листопада 1970 року: Алла Горська поїхала до містечка Васильків під Києвом, щоб забрати швейну машинку в будинку свого свекра Івана Зарецького, і зникла. Наступного дня, 29 листопада, на залізничній колії поблизу Фастова знайшли обезголовлене тіло самого свекра. І лише через три дні, 2 грудня, міліція зламала замок у васильківському будинку й виявила тіло Алли в погребі – її вбили ударом сокири по голові.

Слідство з підозрілою швидкістю закріпило єдину "побутову" версію: нібито літній свекор убив невістку на ґрунті особистої неприязні, а потім кинувся під потяг. Жодних інших версій, включно з політичним убивством, офіційно не розглядали, хоча в середовищі шістдесятників не мали сумнівів: це була спланована спецоперація КДБ із ліквідації неформальної лідерки руху.

Між днем убивства та прощанням 7 грудня минуло дев'ять днів – п'ять із них, уже після знайдення тіла, влада штучно затягувала видачу документів і гарячково вирішувала, що робити з похороном. У партійних кабінетах розуміли: ховатимуть не просто художницю, а символ.

Розрахунок спецслужб був цинічним і прагматичним. Оскільки Горську виключили зі Спілки художників, влада отримала формальний привід відмовити родині в Будинку художника чи будь-якій іншій офіційній залі в центрі Києва. Замість престижного Байкового родині безапеляційно виділили ділянку на далекому Берковецькому (Міському) кладовищі. Хоча його відкрили ще у 1957 році, наприкінці 1970-го це все ще була глуха, відкрита всім вітрам околиця, куди майже не ходив громадський транспорт.

У КДБ розраховували, що грудневий холод, багнюка, складний доїзд і страх репресій зроблять свою справу: прощання пройде тихо й непомітно, у вузькому колі родичів під наглядом оперативників.

План, який провалився: що сталося 7 грудня на околиці Києва

7 грудня 1970 року сценарій спецслужб розсипався. Попри безпрецедентний тиск, погрози звільненням за відгул на роботі чи в університетах і щільне кільце агентів КДБ у цивільному, які демонстративно фотографували кожного присутнього, на Берківці прийшли сотні людей. Кияни, друзі, студенти й увесь цвіт українського шістдесятництва йшли пішки через багнюку з квітами. Замість заляканої церемонії похорон Алли Горської перетворився на одну з найвідчайдушніших відкритих акцій протесту в Україні того десятиліття.

Над відкритою могилою не звучали казенні промови чиновників – там панувало живе українське слово. Василь Стус тримав над натовпом портрет убитої художниці й прочитав присвячений їй вірш, що став пророчим:

"Ярій, душе. Ярій, а не ридай. У білій стужі сонце України. А ти шукай – червону тінь калини на чорних водах – тінь її шукай..."



Похорон Алли Горської 7 грудня / Фото U U Archive

Слово взяв і філософ та есеїст Євген Сверстюк, назвавши загибель Горської національною трагедією, а також дисидент Іван Гель, який спеціально приїхав зі Львова. Люди плакали, але не відвертали облич від об'єктивів КДБ.

Ціна цієї сміливості виявилася страшною. Фотографії з Берківців і стенограми промов лягли до оперативних папок, які спецслужби збирали роками. Вже за рік із невеликим, у січні 1972-го, КДБ розгорнув операцію "Блок" – "Великий погром" української інтелігенції. Стус, Сверстюк, Гель, Чорновіл, Світличний та десятки інших опинилися в таборах суворого режиму, а виступи на похороні Горської стали для багатьох із них вагомим пунктом обвинувачення.

Де похована Алла Горська і як знайти її могилу сьогодні

Місце останнього спочинку художниці – Берковецьке (Міське) кладовище в Києві (вулиця Стеценка, 18). Могила Алли Горської розташована на ділянці № 39.

Поруч із нею спочивають її чоловік, видатний художник-монументаліст Віктор Зарецький, та батько Олександр Горський, який пережив доньку й так і не зміг оговтатися від втрати. Далека околиця, куди радянська влада намагалася відсунути "незручну" мисткиню, за десятиліття перетворилася на місце пам'яті: щороку 28 листопада, у день її загибелі, та 18 вересня, у день народження, на ділянку № 39 приходять люди: приносять квіти, запалюють лампадки й читають вірші Стуса.



Так виглядає могила Алли Горської / Фото Фонду Алли Горської та Віктора Зарецького

Іронія історії полягає в тому, що спроба тоталітарного режиму стерти пам'ять про Аллу Горську спрацювала з точністю до навпаки. Імена партійних чиновників і генералів КДБ, які заборонили їй Байкове кладовище, давно розчинилися в архівному пилу. Натомість сама Горська, її життєвий вибір, а також її вцілілі, понівечені російською війною та відроджені мозаїки стали одним із найсильніших символів української незламності – довівши, що справжній пантеон нації формують не номенклатурні накази, а людська пам'ять.