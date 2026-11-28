Аллу Горську заборонили поховати на Байковому кладовищі / ctrcenter
Аллу Горську – душу українського шістдесятництва – після жорстокого вбивства не пустили на Байкове кладовище, попри всі зв'язки її впливового батька. Олександр Горський десятиліттями очолював Київську, Одеську та Ялтинську кіностудії і належав до верхівки радянської кіноіндустрії, але восени 1970 року перед ним миттєво зачинилися всі двері.
Влада заблокувала прощання в центрі Києва й відправила художницю на далеку околицю столиці, бо КДБ панічно боявся її навіть після смерті. 28 листопада 2026 року минає 56 років від дня загибелі Алли Горської – розповідаємо, чому прощання на Берківцях перетворилося на найгучніший протест десятиліття.
Чому Байкове стало для влади "червоною лінією"
Щоб зрозуміти логіку партійних функціонерів, варто усвідомити статус місця. У 1970 році Байкове кладовище було не просто некрополем неподалік центру Києва, а головним ідеологічним пантеоном Української РСР – територією винятково для "своїх": лояльних радянських митців, міністрів, генералів і партійної номенклатури. Хоча Олександр Горський на той час уже був на пенсії, він зберігав серйозний авторитет і зв'язки у владних колах. Проте виділити місце на Байковому для його доньки означало б офіційно визнати масштаб її постаті – і власними руками створити неконтрольований меморіал спротиву за кілька кілометрів від Хрещатика.
Система вміла прощати помилки, але ніколи не прощала свідомого бунту. Горська виросла в російськомовній номенклатурній родині, мала блискучу освіту й усі шанси на безхмарну кар'єру офіційної художниці, та свідомо обрала інший шлях. Було три конкретні удари по системі, після яких КДБ перевів її до категорії найнебезпечніших ворогів режиму.
Удар перший: Биківня (1962 рік). Разом із поетом Василем Симоненком та режисером Лесем Танюком Алла Горська вирушила до лісу поблизу селища Биківня. За спогадами Танюка, там вони побачили моторошну сцену: місцеві хлопчаки ганяли замість м'яча людський череп із кульовим отвором у потилиці, а з піщаного ґрунту виднілися кістки. Опитавши старожилів, митці з'ясували, що натрапили на масові поховання жертв сталінського терору 1930-х років, і передали до Київської міської ради офіційний "Меморандум № 2" з вимогою розслідувати злочини НКВС та вшанувати пам'ять розстріляних. Для влади це стало шоком. Невдовзі Симоненка жорстоко побили міліціонери на станції у Смілі (що підірвало його здоров'я і, на переконання близьких, прискорило смертельну хворобу), Танюка витиснули з України, а за Горською встановили тотальне стеження.
Удар другий: знищений вітраж у Київському університеті (1964 рік). До 150-річчя Тараса Шевченка Горська у співавторстві з Опанасом Заливахою, Людмилою Семикіною, Галиною Севрук та Галиною Зубченко створила монументальний вітраж "Шевченко. Мати" у фоє Червоного корпусу КНУ. Це був не звичний радянський Кобзар у кожусі, а гнівний пророк, який пригортав Україну-матір і тримав книгу. Композиція містила рядки: "Возвеличу малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх поставлю слово". Партійна комісія визнала роботу "ідейно хибною" й такою, що має "націоналістичне звучання". Ще до офіційного відкриття, вночі, за вказівкою ректорату вітраж розтрощили молотками. Горську вперше виключили зі Спілки художників.
Удар третій: "Лист-протест 139" (1968 рік). Коли Україною прокотилася хвиля закритих політичних судів над інтелігенцією, Горська стала однією з ініціаторок та підписанток звернення до Леоніда Брежнєва, Олексія Косигіна та Миколи Підгорного з вимогою припинити незаконні арешти. Після цього її вдруге і вже остаточно виключили зі Спілки художників. Але найстрашнішим для КДБ було інше: її київська квартира на вулиці Рєпіна (нині Терещенківська) перетворилася на неформальний штаб українського спротиву. Туди приходили за підтримкою, грошима для родин політв'язнів і самвидавом. Горська їздила на суди, писала скарги й перестала боятися – а система найбільше боїться тих, хто втратив страх.
Що важливо знати про Аллу Горську: дивіться відео
Вбивство у Василькові й торги за кладовище: як Горську намагалися "сховати"
Трагедія сталася 28 листопада 1970 року: Алла Горська поїхала до містечка Васильків під Києвом, щоб забрати швейну машинку в будинку свого свекра Івана Зарецького, і зникла. Наступного дня, 29 листопада, на залізничній колії поблизу Фастова знайшли обезголовлене тіло самого свекра. І лише через три дні, 2 грудня, міліція зламала замок у васильківському будинку й виявила тіло Алли в погребі – її вбили ударом сокири по голові.
Слідство з підозрілою швидкістю закріпило єдину "побутову" версію: нібито літній свекор убив невістку на ґрунті особистої неприязні, а потім кинувся під потяг. Жодних інших версій, включно з політичним убивством, офіційно не розглядали, хоча в середовищі шістдесятників не мали сумнівів: це була спланована спецоперація КДБ із ліквідації неформальної лідерки руху.
Між днем убивства та прощанням 7 грудня минуло дев'ять днів – п'ять із них, уже після знайдення тіла, влада штучно затягувала видачу документів і гарячково вирішувала, що робити з похороном. У партійних кабінетах розуміли: ховатимуть не просто художницю, а символ.
Розрахунок спецслужб був цинічним і прагматичним. Оскільки Горську виключили зі Спілки художників, влада отримала формальний привід відмовити родині в Будинку художника чи будь-якій іншій офіційній залі в центрі Києва. Замість престижного Байкового родині безапеляційно виділили ділянку на далекому Берковецькому (Міському) кладовищі. Хоча його відкрили ще у 1957 році, наприкінці 1970-го це все ще була глуха, відкрита всім вітрам околиця, куди майже не ходив громадський транспорт.
У КДБ розраховували, що грудневий холод, багнюка, складний доїзд і страх репресій зроблять свою справу: прощання пройде тихо й непомітно, у вузькому колі родичів під наглядом оперативників.
План, який провалився: що сталося 7 грудня на околиці Києва
7 грудня 1970 року сценарій спецслужб розсипався. Попри безпрецедентний тиск, погрози звільненням за відгул на роботі чи в університетах і щільне кільце агентів КДБ у цивільному, які демонстративно фотографували кожного присутнього, на Берківці прийшли сотні людей. Кияни, друзі, студенти й увесь цвіт українського шістдесятництва йшли пішки через багнюку з квітами. Замість заляканої церемонії похорон Алли Горської перетворився на одну з найвідчайдушніших відкритих акцій протесту в Україні того десятиліття.
Над відкритою могилою не звучали казенні промови чиновників – там панувало живе українське слово. Василь Стус тримав над натовпом портрет убитої художниці й прочитав присвячений їй вірш, що став пророчим:
"Ярій, душе. Ярій, а не ридай. У білій стужі сонце України. А ти шукай – червону тінь калини на чорних водах – тінь її шукай..."
Слово взяв і філософ та есеїст Євген Сверстюк, назвавши загибель Горської національною трагедією, а також дисидент Іван Гель, який спеціально приїхав зі Львова. Люди плакали, але не відвертали облич від об'єктивів КДБ.
Ціна цієї сміливості виявилася страшною. Фотографії з Берківців і стенограми промов лягли до оперативних папок, які спецслужби збирали роками. Вже за рік із невеликим, у січні 1972-го, КДБ розгорнув операцію "Блок" – "Великий погром" української інтелігенції. Стус, Сверстюк, Гель, Чорновіл, Світличний та десятки інших опинилися в таборах суворого режиму, а виступи на похороні Горської стали для багатьох із них вагомим пунктом обвинувачення.
Де похована Алла Горська і як знайти її могилу сьогодні
Місце останнього спочинку художниці – Берковецьке (Міське) кладовище в Києві (вулиця Стеценка, 18). Могила Алли Горської розташована на ділянці № 39.
Поруч із нею спочивають її чоловік, видатний художник-монументаліст Віктор Зарецький, та батько Олександр Горський, який пережив доньку й так і не зміг оговтатися від втрати. Далека околиця, куди радянська влада намагалася відсунути "незручну" мисткиню, за десятиліття перетворилася на місце пам'яті: щороку 28 листопада, у день її загибелі, та 18 вересня, у день народження, на ділянку № 39 приходять люди: приносять квіти, запалюють лампадки й читають вірші Стуса.
Іронія історії полягає в тому, що спроба тоталітарного режиму стерти пам'ять про Аллу Горську спрацювала з точністю до навпаки. Імена партійних чиновників і генералів КДБ, які заборонили їй Байкове кладовище, давно розчинилися в архівному пилу. Натомість сама Горська, її життєвий вибір, а також її вцілілі, понівечені російською війною та відроджені мозаїки стали одним із найсильніших символів української незламності – довівши, що справжній пантеон нації формують не номенклатурні накази, а людська пам'ять.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter