Власти заблокировали прощание в центре Киева и отправили художницу на дальнюю окраину столицы, поскольку КГБ панически боялся ее даже после смерти. 28 ноября 2026 года исполняется 56 лет со дня гибели Алли Горской – рассказываем, почему прощание в Берковцах превратилось в самый громкий протест десятилетия.

Adv

Почему Байково стало для власти "красной линией"

Чтобы понять логику партийных функционеров, стоит осознать статус этого места. В 1970 году Байковое кладбище было не просто некрополем недалеко от центра Киева, а главным идеологическим пантеоном Украинской ССР – территорией исключительно для "своих": лояльных советских деятелей искусства, министров, генералов и партийной номенклатуры. Хотя Александр Горский к тому времени уже был на пенсии, он сохранял значительный авторитет и связи во властных кругах. Однако выделить место на Байковом для его дочери означало бы официально признать масштаб ее личности – и собственными руками создать неконтролируемый мемориал сопротивления в нескольких километрах от Крещатика.

Реклама

Система умела прощать ошибки, но никогда не прощала сознательного бунта. Горская выросла в русскоязычной номенклатурной семье, имела блестящее образование и все шансы на безоблачную карьеру официальной художницы, но сознательно выбрала другой путь. Было три конкретных удара по системе, после которых КГБ перевел ее в категорию самых опасных врагов режима.

Алла Горская сознательно выбрала другой путь / Фото Wikimedia

Первый удар: Быковня (1962 год). Вместе с поэтом Василием Симоненко и режиссером Лесем Танюком Алла Горская отправилась в лес недалеко от поселка Быковня. По воспоминаниям Танюка, там они увидели жуткую сцену: местные мальчишки гоняли вместо мяча человеческий череп с пулевым отверстием в затылке, а из песчаной почвы торчали кости. Опросив старожилов, художники выяснили, что наткнулись на массовые захоронения жертв сталинского террора 1930-х годов, и передали в Киевский городской совет официальный "Меморандум № 2" с требованием расследовать преступления НКВД и почтить память расстрелянных. Для властей это стало шоком. Вскоре Симоненко жестоко избили милиционеры на вокзале в Смиле (что подорвало его здоровье и, по мнению близких, ускорило смертельную болезнь), Танюка вытеснили из Украины, а за Горской установили тотальное слежение.

Реклама

Второй удар: уничтоженный витраж в Киевском университете (1964 год). К 150-летию Тараса Шевченко Горская в соавторстве с Опанасом Заливахой, Людмилой Семикиной, Галиной Севрук и Галиной Зубченко создала монументальный витраж "Шевченко. Мать" в фойе Красного корпуса КНУ. Это был не привычный советский Кобзарь в кожухе, а гневный пророк, обнимавший Украину-мать и державший книгу. Композиция содержала строки: "Возвеличу малых тех рабов немых! Я на страже возле них поставлю слово". Партийная комиссия признала работу "идейно ошибочной" и имеющей "националистический подтекст". Еще до официального открытия, ночью, по указанию ректората витраж разбили молотками. Горскую впервые исключили из Союза художников.

Третий удар: "Письмо-протест 139" (1968 год). Когда по Украине прокатилась волна закрытых политических судов над интеллигенцией, Горская стала одной из инициаторов и подписантов обращения к Леониду Брежневу, Алексею Косыгину и Николаю Подгорному с требованием прекратить незаконные аресты. После этого ее во второй раз и уже окончательно исключили из Союза художников. Но самым страшным для КГБ было другое: ее киевская квартира на улице Репина (ныне Терещенковская) превратилась в неформальный штаб украинского сопротивления. Туда приходили за поддержкой, деньгами для семей политзаключенных и самиздавом. Горская ездила на суды, писала жалобы и перестала бояться – а система больше всего боится тех, кто потерял страх.

Реклама

Что важно знать об Алле Горской: смотрите видео

Убийство в Василькове и торги за кладбище: как Горскую пытались "спрятать"

Трагедия произошла 28 ноября 1970 года: Алла Горская поехала в городок Васильков под Киевом, чтобы забрать швейную машинку из дома своего свекра Ивана Зарецкого, и исчезла. На следующий день, 29 ноября, на железнодорожных путях недалеко от Фастова нашли обезглавленное тело самого свекра. И лишь через три дня, 2 декабря, милиция взломала замок в васильковском доме и обнаружила тело Аллы в погребе – ее убили ударом топора по голове.

Следствие с подозрительной быстротой закрепило единственную "бытовую" версию: якобы пожилой свекор убил невестку на почве личной неприязни, а затем бросился под поезд. Никаких других версий, включая политическое убийство, официально не рассматривали, хотя в среде шестидесятников не было сомнений: это была спланированная спецоперация КГБ по ликвидации неформального лидера движения.

Реклама

Между днем убийства и прощанием 7 декабря прошло девять дней – пять из них, уже после обнаружения тела, власти искусственно затягивали выдачу документов и лихорадочно решали, что делать с похоронами. В партийных кабинетах понимали: хоронить будут не просто художницу, а символ.

Расчет спецслужб был циничным и прагматичным. Поскольку Горскую исключили из Союза художников, власти получили формальный повод отказать семье в использовании Дома художника или любого другого официального зала в центре Киева. Вместо престижного Байкового семье безапелляционно выделили участок на отдаленном Берковецком (Городском) кладбище. Хотя его открыли еще в 1957 году, в конце 1970-го это по-прежнему была глухая, открытая всем ветрам окраина, куда почти не ходил общественный транспорт.

В КГБ рассчитывали, что декабрьский холод, грязь, сложный подъезд и страх репрессий сделают свое дело: прощание пройдет тихо и незаметно, в узком кругу родственников под присмотром оперативников.

Реклама

План, который провалился: что произошло 7 декабря на окраине Киева

7 декабря 1970 года сценарий спецслужб развалился. Несмотря на беспрецедентное давление, угрозы увольнения за прогул на работе или в университетах и плотное кольцо агентов КГБ в штатском, которые демонстративно фотографировали каждого присутствующего, на Берковку пришли сотни людей. Киевляне, друзья, студенты и весь цвет украинского шестидесятничества шли пешком по грязи с цветами. Вместо запуганной церемонии похоронов Аллы Горской превратилась в одну из самых отчаянных открытых акций протеста в Украине того десятилетия.

Над открытой могилой не звучали официальные речи чиновников – там царило живое украинское слово. Василий Стус держал над толпой портрет убитой художницы и прочитал посвященное ей стихотворение, что стало пророческим:

"Плачь, душа. Плачь, но не рыдай. В белой стуже солнце Украины. А ты ищи – красную тень калины на черных водах – тень ее ищи..."

Реклама

Похороны Аллы Горской 7 декабря / Фото U U Archive

Слово взял и философ и эссеист Евгений Сверстюк, назвав гибель Горской национальной трагедией, а также диссидент Иван Гель, который специально приехал из Львова. Люди плакали, но не отворачивали лица от объективов КГБ.

Цена этой смелости оказалась страшной. Фотографии из Берковцев и стенограммы выступлений попали в оперативные досье, которые спецслужбы собирали годами. Уже через год с небольшим, в январе 1972 года, КГБ развернул операцию "Блок" – "Большой погром" украинской интеллигенции. Стус, Сверстюк, Гель, Чорновил, Светличный и десятки других оказались в лагерях строгого режима, а выступления на похоронах Горской стали для многих из них весомым пунктом обвинения.

Где похоронена Алла Горская и как найти ее могилу сегодня

Место последнего упокоения художницы – Берковецкое (Городское) кладбище в Киеве (улица Стеценко, 18). Могила Аллы Горской расположена на участке № 39.

Реклама

Рядом с ней покоятся ее муж, выдающийся художник-монументалист Виктор Зарецкий, и отец Александр Горский, который пережил дочь и так и не смог оправиться от потери. Отдаленная окраина, куда советская власть пыталась отодвинуть "неудобную" художницу, за десятилетия превратилась в место памяти: каждый год 28 ноября, в день ее гибели, и 18 сентября, в день рождения, на участок № 39 приходят люди: приносят цветы, зажигают лампадки и читают стихи Стуса.

Так выглядит могила Аллы Горской / Фото Фонда Аллы Горской и Виктора Зарецкого

Ирония истории заключается в том, что попытка тоталитарного режима стереть память об Алле Горской сработала с точностью до наоборот. Имена партийных чиновников и генералов КГБ, запретивших ей Байковое кладбище, давно растворились в архивной пыли. Зато сама Горская, ее жизненный выбор, а также ее уцелевшие, изуродованные российской войной и возрожденные мозаики стали одним из самых сильных символов украинской несокрушимости – доказав, что настоящий пантеон нации формируют не номенклатурные приказы, а человеческая память.