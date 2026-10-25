Миллиардер на тракторе: как одно оскорбление Энцо Феррари привело к созданию легендарного бренда Lamborghini

Он сколотил состояние на тракторах, но прославился благодаря автомобилям, ставшим символом роскоши. По легенде, все началось с неисправного Ferrari и одной пренебрежительной фразы его владельца. Вместо того чтобы проглотить обиду, Ферруччо Ламборгини решил создать машину, которая превзойдет автомобили его обидчика.

Как личный конфликт привел к появлению легендарного бренда – расскажет 24 Канал.

Как производитель тракторов поссорился с Энцо Феррари?

Ферруччо Ламборгини родился в семье итальянских фермеров, но вместо земледелия увлекся двигателями. После Второй мировой войны он начал производить тракторы и быстро разбогател. Имея деньги, Ферруччо покупал дорогие спортивные автомобили. Среди них был Ferrari, который постоянно доставлял проблемы из-за сцепления.

По легенде, Ламборгини лично пришел к Энцо Феррари с предложением исправить этот недостаток. Однако в ответ якобы услышал, что производителю тракторов нечего поучать создателя спортивных машин. Достоверно неизвестно, прозвучали ли именно такие слова. Однако эта история стала символом соперничества двух автомобильных брендов.



Ферруччо Ламборгини с детства увлекался двигателями / Фото Википедия

Почему Ламборгини решил бросить вызов Ferrari?

Ферруччо мог просто купить другой автомобиль. Вместо этого он решил создать свой собственный – более быстрый, комфортный и надежный. Это был огромный риск. Ferrari уже пользовалась мировой славой, а Ламборгини разбирался прежде всего в сельскохозяйственной технике.

Но в 1963 году он основал Automobili Lamborghini и начал собирать команду инженеров. Его главное преимущество заключалось не в опыте создания суперкаров, а в умении находить людей, способных воплотить амбициозную идею.

Как бывшие инженеры Ferrari помогли создать конкурента?

Одним из ключевых специалистов стал Джотто Бидзарини, ранее работавший в Ferrari. Ламборгини поручил ему разработать мощный 12-цилиндровый двигатель. По известной истории, предприниматель даже пообещал инженеру премию за дополнительные лошадиные силы.

Результат не заставил себя ждать. Уже в 1964 году появился Lamborghini 350 GT, а вскоре – легендарная Miura, которая изменила представление о спортивных автомобилях. Производитель тракторов доказал, что способен конкурировать с одним из самых известных автомобильных брендов мира.



Ферруччо решительно взялся за создание революционного спорткара / Фото Википедия

Почему Lamborghini выбрал символом быка?

Ферруччо родился под знаком Тельца и увлекался корридой. Поэтому символом его компании стал разъяренный бык – олицетворение силы, скорости и неуступчивости. Однако сам основатель недолго оставался во главе автомобильной империи. Из-за финансовых трудностей в 1970-х он продал свою долю в компании и ушел из бизнеса. Последние годы Ламборгини посвятил виноделию.

Он умер в 1993 году, оставив после себя бренд, ставший символом автомобильной роскоши. И хотя история ссоры с Энцо Феррари могла быть приукрашена, ее главный парадокс неоспорим: человек, производивший тракторы, создал одного из самых опасных конкурентов Ferrari.