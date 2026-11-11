Люди 24 Персона дня Государство за сахар: как американская фруктовая корпорация свергла королеву и украла Гавайи
11 ноября, 19:10
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Государство за сахар: как американская фруктовая корпорация свергла королеву и украла Гавайи

Алена Гогунская

Ее королевство утратило независимость, когда влиятельные плантаторы решили, что американские власти лучше защитят их доходы. Лилиуокалани пыталась вернуть гавайцам политические права, но бизнесмены при поддержке представителя США и американских военных свергли ее власть. Впоследствии собственный дворец стал для королевы тюрьмой.

Как доходы от сахарной промышленности переплелись с борьбой за Гавайи, а королева ответила на поражение музыкой – расскажет 24 Канал.

Почему плантаторам мешала независимая монархия?

В конце XIX века Гавайи были отдельным королевством, но владельцы сахарных плантаций приобретали все большее политическое влияние. Их благосостояние зависело от американского рынка, а торговые привилегии позволяли продавать туда сахар без пошлин.

В 1890 году США отменили пошлины на сахар-сырец из других стран. Для гавайских производителей это означало утрату особого преимущества перед конкурентами. Среди плантаторов усилились разговоры о присоединении островов к Соединенным Штатам.

Гавайские острова: карта

Экономические интересы стали одной из движущих сил политического заговора. Лилиуокалани, вступившая на престол в 1891 году, стремилась вернуть полномочия монархии и права коренным гавайцам. Их ограничила навязанная ее брату "Конституция штыков" 1887 года. Намерение королевы изменить этот порядок обострило конфликт с влиятельными землевладельцами.

Как собственный дворец стал для королевы тюрьмой?

Противники Лилиуокалани создали "Комитет безопасности". В январе 1893 года они свергли монархию при поддержке американского дипломатического представителя и на фоне высадки американских военных в Гонолулу.

Королева уступила власть, стремясь избежать кровопролития. Временное правительство возглавил Сенфорд Доул, который впоследствии стал президентом провозглашенной в 1894 году Республики Гавайи. Заключение наступило через два года после переворота.

После неудачного восстания сторонников монархии в 1895 году Лилиуокалани арестовали. Военный трибунал судил ее в тронном зале ее собственного дворца. Приговор предусматривал пять лет каторжного заключения, но его смягчили. Почти 8 месяцев бывшая правительница провела под стражей в комнате на верхнем этаже дворца Иолани. Ее также заставили отказаться от дальнейших претензий на престол.

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Королева уступила власть / Фото Википедия

Как музыка стала для нее способом сопротивления?

Лилиуокалани была композиторшей задолго до потери короны. После переворота творчество помогало ей сохранять связь со своим народом: песни, которые удавалось передавать из-под ареста, печатали гавайские газеты. Самую известную композицию "Aloha 'Oe" она написала еще в 1878 году, а во время заключения работала над ее нотной записью.

Песня о прощании стала популярным национальным произведением. На фоне утраты государственности ее нежность приобрела особенно болезненное звучание. Королева продолжала и политическую борьбу:

  • выступала против аннексии,
  • обращалась к американским чиновникам,
  • изложила свою версию событий в книге "История Гавайев от их королевы".

Гавайцы также собирали подписи против присоединения – петиция 1897 года содержала более 21 тысячу подписей. Однако в 1898 году США аннексировали острова.

При чем здесь ананасовая империя Dole?

Знакомая фамилия связывает эту историю с будущим фруктовым бизнесом, но компания Джеймса Доула возникла позже. Он прибыл на Гавайи в 1899 году, а Hawaiian Pineapple Company основал в 1901-м – через 8 лет после свержения королевы. Сенфорд Доул был его родственником, а не основателем этой компании.

Ананасовый бизнес развивался уже на островах, утративших независимость. Его история стала следующей главой в превращении Гавайев в большой плантационный центр. Лилиуокалани не вернулась на престол. Но и гавайская культура не исчезла вместе с монархией: ее песни, воспоминания и документы сопротивления сохранили голос людей, которые не согласились обменять свое государство на чужие прибыли.