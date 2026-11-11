Государство за сахар: как американская фруктовая корпорация свергла королеву и украла Гавайи

Как доходы от сахарной промышленности переплелись с борьбой за Гавайи, а королева ответила на поражение музыкой – расскажет 24 Канал.

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Почему плантаторам мешала независимая монархия?

В конце XIX века Гавайи были отдельным королевством, но владельцы сахарных плантаций приобретали все большее политическое влияние. Их благосостояние зависело от американского рынка, а торговые привилегии позволяли продавать туда сахар без пошлин.

В 1890 году США отменили пошлины на сахар-сырец из других стран. Для гавайских производителей это означало утрату особого преимущества перед конкурентами. Среди плантаторов усилились разговоры о присоединении островов к Соединенным Штатам.

Гавайские острова: карта

Экономические интересы стали одной из движущих сил политического заговора. Лилиуокалани, вступившая на престол в 1891 году, стремилась вернуть полномочия монархии и права коренным гавайцам. Их ограничила навязанная ее брату "Конституция штыков" 1887 года. Намерение королевы изменить этот порядок обострило конфликт с влиятельными землевладельцами.

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Как собственный дворец стал для королевы тюрьмой?

Противники Лилиуокалани создали "Комитет безопасности". В январе 1893 года они свергли монархию при поддержке американского дипломатического представителя и на фоне высадки американских военных в Гонолулу.

Королева уступила власть, стремясь избежать кровопролития. Временное правительство возглавил Сенфорд Доул, который впоследствии стал президентом провозглашенной в 1894 году Республики Гавайи. Заключение наступило через два года после переворота.

После неудачного восстания сторонников монархии в 1895 году Лилиуокалани арестовали. Военный трибунал судил ее в тронном зале ее собственного дворца. Приговор предусматривал пять лет каторжного заключения, но его смягчили. Почти 8 месяцев бывшая правительница провела под стражей в комнате на верхнем этаже дворца Иолани. Ее также заставили отказаться от дальнейших претензий на престол.

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Королева уступила власть / Фото Википедия

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Как музыка стала для нее способом сопротивления?

Лилиуокалани была композиторшей задолго до потери короны. После переворота творчество помогало ей сохранять связь со своим народом: песни, которые удавалось передавать из-под ареста, печатали гавайские газеты. Самую известную композицию "Aloha 'Oe" она написала еще в 1878 году, а во время заключения работала над ее нотной записью.

Песня о прощании стала популярным национальным произведением. На фоне утраты государственности ее нежность приобрела особенно болезненное звучание. Королева продолжала и политическую борьбу:

выступала против аннексии,

обращалась к американским чиновникам,

изложила свою версию событий в книге "История Гавайев от их королевы".

Гавайцы также собирали подписи против присоединения – петиция 1897 года содержала более 21 тысячу подписей. Однако в 1898 году США аннексировали острова.

При чем здесь ананасовая империя Dole?

Знакомая фамилия связывает эту историю с будущим фруктовым бизнесом, но компания Джеймса Доула возникла позже. Он прибыл на Гавайи в 1899 году, а Hawaiian Pineapple Company основал в 1901-м – через 8 лет после свержения королевы. Сенфорд Доул был его родственником, а не основателем этой компании.

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Ананасовый бизнес развивался уже на островах, утративших независимость. Его история стала следующей главой в превращении Гавайев в большой плантационный центр. Лилиуокалани не вернулась на престол. Но и гавайская культура не исчезла вместе с монархией: ее песни, воспоминания и документы сопротивления сохранили голос людей, которые не согласились обменять свое государство на чужие прибыли.