Три любви и ни капли вражды: как гений авиации Олег Антонов создал свою необычную семью

Он создавал самолеты, покорявшие небо, но в личной жизни сумел совершить нечто не менее необычное. Легендарный авиаконструктор Олег Антонов был женат трижды, однако разводы не превратили его бывших жен во врагов. Наоборот, женщины поддерживали общение, а дети от разных браков сохраняли родственные связи.

Как создатель авиационных гигантов сумел создать столь необычную семью – расскажет 24 Канал.

Почему второй брак Антонова стал испытанием не только для чувств?

Одной из самых важных женщин в жизни Олега Антонова была Елизавета Шахатуни – талантливый авиаконструктор армянского происхождения, которая работала вместе с ним. Их объединяли не только чувства, но и общее дело.

Антонов создавал самолеты, а Шахатуни отвечала за расчеты их прочности. Фактически от ее работы зависело, выдержат ли новые машины нагрузки в полете. Это был необычный профессиональный союз: там, где Антонов искал новые возможности для полета, Шахатуни должна была проверять пределы допустимого и выявлять слабые места конструкций.

Впоследствии их брак распался. Однако развод не положил конец их сотрудничеству. Шахатуни осталась работать в конструкторском бюро Антонова и сыграла важную роль в создании многих самолетов, в частности транспортных гигантов Ан-22 "Антей" и Ан-124 "Руслан". Их история стала редким примером того, как бывшие супруги смогли сохранить профессиональное доверие даже после прекращения личных отношений.



Олег Антонов создавал легендарные самолеты / Фото Википедия

Как начинались три любовные истории авиаконструктора?

Первая любовь Антонова также была связана с небом. В 1930-х годах он женился на Лидии Кочетковой, которая занималась проектированием планеров. Они вместе работали над летательными аппаратами, а в 1936 году у супругов родился сын Ролан.

Однако этот брак не стал последним. В 1937 году Антонов познакомился с Елизаветой Шахатуни, а в следующем году они поженились. У них родилась дочь Анна. Третья любовь пришла к конструктору, когда ему было уже 56 лет.

Его избранницей стала инженер-программист Эльвира, моложе его на 31 год. Несмотря на разницу в возрасте, супруги создали семью, в которой родились двое детей – Андрей и Елена. Антонов и в зрелом возрасте оставался удивительно активным. Он:

увлекался живописью,

писал стихи,

занимался спортом,

любил принимать гостей.

По воспоминаниям современников, его дом был местом встреч ученых, художников и друзей семьи.



Дети Олега Антонова / Фото Википедия

Как Антонову удалось сохранить отношения с бывшими женами?

Самое удивительное в истории семьи Антонова – то, что разводы не означали полного разрыва отношений. После второго брака конструктор сохранил дружбу с Елизаветой Шахатуни, а она продолжала работать рядом с ним. В то же время Антонов поддерживал теплые отношения с детьми от предыдущих браков.

Как рассказывали близкие конструктора, его дети общались и дружили между собой. А бывшие жены не были полностью исключены из семейной жизни. Это не означает, что в семье никогда не возникало конфликтов. Однако Антонов сумел сохранить связи, которые после разводов часто разрушаются.

Олег Антонов скончался 4 апреля 1984 года. Он оставил после себя самолеты, что стали гордостью украинской авиации, в частности Ан-22 "Антей" и Ан-124 "Руслан". Но его личная история напоминает: даже когда любовь заканчивается, уважение и человечность могут остаться.