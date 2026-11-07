Изобрел ВВП и умолял не использовать его: история украинца, который считает деньги всего мира

Когда политики обещают экономический рост, чаще всего речь идет о ВВП. С помощью этого показателя сравнивают страны, оценивают кризисы и отчитываются об успехах правительств. Но один из ученых, чьи труды заложили основу современных экономических расчетов, предупреждал: более высокие цифры еще не означают лучшей жизни.

Это был Семен, или Саймон, Кузнец – будущий лауреат Нобелевской премии, который учился и работал в Харькове. Как он помог измерить экономику и почему призывал смотреть не только на ее рост, – расскажет 24 Канал.

Как Кузнец помог пораховать экономическую катастрофу?

В начале 1930-х годов США переживали Великую депрессию. Властям требовались системные данные, которые позволили бы оценить масштаб падения производства и доходов. Кузнец возглавил исследование, по результатам которого в 1934 году Конгресс получил отчет "Национальный доход, 1929–1932".

Эта работа стала важным шагом к современной системе национальных счетов, частью которой является ВВП. Экономические изменения можно было показать с помощью согласованных расчетов:

сравнить годы,

увидеть глубину кризиса,

оценить восстановление.

Однако вместе с возможностью измерять экономику возникло искушение объяснять одним числом состояние всего общества.

Почему он предостерегал от увлечения цифрами?

Еще в отчете 1934 года Кузнец подчеркивал: по величине национального дохода нельзя напрямую делать выводы о благосостоянии нации. Проблема хорошо заметна на примере домашнего труда.

Приготовление пищи, уборка и уход за детьми приносят реальную пользу, но неоплачиваемый труд членов семьи в основном остается за пределами ВВП. На это Кузнец обращал внимание еще в начале своих исследований.

В то же время расходы на лечение включаются в экономические расчеты, а сам показатель не объясняет, насколько здоровы люди. Так же рост ВВП не показывает, кому достались дополнительные доходы и какова была цена для окружающей среды. Страна может производить больше, а часть ее населения – не ощущать улучшений. Именно поэтому оценка благосостояния требует данных о:

здоровье,

образовании,

неравенстве и условиях жизни.



Как Кузнец помог оценить экономическую катастрофу / Фото Википедия

Как начинался его путь в Харькове?

Кузнец родился в 1901 году в Пинске, ныне это территория Беларуси. Часть его образования и первая профессиональная работа связаны с Украиной. В 1918–1921 годах он учился в Харьковском коммерческом институте, а затем работал в отделе статистики труда в Харькове.

Его становление пришлось на годы революций, войны и хозяйственной разрухи. В 1922 году Кузнец эмигрировал в США. Там он продолжил образование в Колумбийском университете и впоследствии стал исследователем, который помог превратить экономику в науку с мощной доказательной базой.

Почему Кузнец получил Нобелевскую премию?

В 1971 году его отметили за исследования экономического роста, которые углубили понимание экономических и социальных изменений. Его вклад охватывал гораздо больше, чем разработка статистических показателей. Работы Кузнеца дали правительствам инструменты для принятия решений. Его предостережение оставило более сложную задачу: каждый раз спрашивать, привело ли экономический рост к улучшению жизни людей.