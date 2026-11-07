Изобрел ВВП и умолял не использовать его: история украинца, который считает деньги всего мира

Семен Кузнец – что известно об украинце, который помог оценить масштабы экономической катастрофы / Коллаж 24 Канала
Когда политики обещают экономический рост, чаще всего речь идет о ВВП. С помощью этого показателя сравнивают страны, оценивают кризисы и отчитываются об успехах правительств. Но один из ученых, чьи труды заложили основу современных экономических расчетов, предупреждал: более высокие цифры еще не означают лучшей жизни.
Это был Семен, или Саймон, Кузнец – будущий лауреат Нобелевской премии, который учился и работал в Харькове. Как он помог измерить экономику и почему призывал смотреть не только на ее рост, – расскажет 24 Канал.
Как Кузнец помог пораховать экономическую катастрофу?
В начале 1930-х годов США переживали Великую депрессию. Властям требовались системные данные, которые позволили бы оценить масштаб падения производства и доходов. Кузнец возглавил исследование, по результатам которого в 1934 году Конгресс получил отчет "Национальный доход, 1929–1932".
Эта работа стала важным шагом к современной системе национальных счетов, частью которой является ВВП. Экономические изменения можно было показать с помощью согласованных расчетов:
- сравнить годы,
- увидеть глубину кризиса,
- оценить восстановление.
Однако вместе с возможностью измерять экономику возникло искушение объяснять одним числом состояние всего общества.
Почему он предостерегал от увлечения цифрами?
Еще в отчете 1934 года Кузнец подчеркивал: по величине национального дохода нельзя напрямую делать выводы о благосостоянии нации. Проблема хорошо заметна на примере домашнего труда.
Приготовление пищи, уборка и уход за детьми приносят реальную пользу, но неоплачиваемый труд членов семьи в основном остается за пределами ВВП. На это Кузнец обращал внимание еще в начале своих исследований.
В то же время расходы на лечение включаются в экономические расчеты, а сам показатель не объясняет, насколько здоровы люди. Так же рост ВВП не показывает, кому достались дополнительные доходы и какова была цена для окружающей среды. Страна может производить больше, а часть ее населения – не ощущать улучшений. Именно поэтому оценка благосостояния требует данных о:
- здоровье,
- образовании,
- неравенстве и условиях жизни.
Как Кузнец помог оценить экономическую катастрофу / Фото Википедия
Как начинался его путь в Харькове?
Кузнец родился в 1901 году в Пинске, ныне это территория Беларуси. Часть его образования и первая профессиональная работа связаны с Украиной. В 1918–1921 годах он учился в Харьковском коммерческом институте, а затем работал в отделе статистики труда в Харькове.
Его становление пришлось на годы революций, войны и хозяйственной разрухи. В 1922 году Кузнец эмигрировал в США. Там он продолжил образование в Колумбийском университете и впоследствии стал исследователем, который помог превратить экономику в науку с мощной доказательной базой.
Почему Кузнец получил Нобелевскую премию?
В 1971 году его отметили за исследования экономического роста, которые углубили понимание экономических и социальных изменений. Его вклад охватывал гораздо больше, чем разработка статистических показателей. Работы Кузнеца дали правительствам инструменты для принятия решений. Его предостережение оставило более сложную задачу: каждый раз спрашивать, привело ли экономический рост к улучшению жизни людей.
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