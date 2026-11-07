Винайшов ВВП і благав його не використовувати: трагедія українця, який рахує гроші всього світу

Це був Семен, або Саймон, Кузнець – майбутній нобелівський лауреат, який навчався та працював у Харкові. Як він допоміг виміряти економіку й чому закликав бачити більше, ніж її зростання, – розкаже 24 Канал.

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Як Кузнець допоміг порахувати економічну катастрофу?

На початку 1930-х США переживали Велику депресію. Влада потребувала системних даних, які дозволили б оцінити масштаб падіння виробництва та доходів. Кузнець очолив дослідження, за результатами якого 1934 року Конгрес отримав звіт "Національний дохід, 1929 – 1932".

Ця робота стала важливим кроком до сучасної системи національних рахунків, частиною якої є ВВП. Економічні зміни можна було показати через узгоджені розрахунки:

порівняти роки,

побачити глибину кризи,

оцінювати відновлення.

Однак разом із можливістю вимірювати економіку виникла спокуса пояснювати одним числом стан усього суспільства.

Чому він застерігав від захоплення цифрами?

Ще у звіті 1934 року Кузнець наголошував: із величини національного доходу не можна безпосередньо робити висновок про добробут нації. Проблема добре помітна на прикладі домашньої праці.

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Приготування їжі, прибирання та догляд за дітьми створюють реальну користь, але неоплачувана робота членів родини переважно залишається поза ВВП. На це Кузнець звертав увагу ще на початку своїх досліджень.

Водночас витрати на лікування входять до економічних підрахунків, а сам показник не пояснює, наскільки здоровими є люди. Так само зростання ВВП не показує, кому дісталися додаткові доходи та якою була ціна для довкілля. Країна може виробляти більше, а частина її населення – не відчувати покращення. Саме тому оцінка добробуту потребує даних про:

здоров'я,

освіту,

нерівність та умови життя.



Як Кузнець допоміг порахувати економічну катастрофу / Фото Вікіпедія

Як починався його шлях у Харкові?

Кузнець народився 1901 року в Пінську, нині це територія Білорусі. Частина його освіти та перша професійна робота пов'язані з Україною. У 1918 – 1921 роках він навчався в Харківському комерційному інституті, а потім працював у відділі статистики праці в Харкові.

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Його становлення припало на роки революцій, війни та господарської розрухи. У 1922 році Кузнець емігрував до США. Там продовжив освіту в Колумбійському університеті й згодом став дослідником, який допоміг перетворити економіку на науку з потужною доказовою базою.

За що Кузнець отримав Нобелівську премію?

У 1971 році його відзначили за дослідження економічного зростання, які поглибили розуміння економічних і соціальних змін. Його внесок охоплював значно більше, ніж розроблення статистичних показників. Праці Кузнеця дали урядам інструменти для ухвалення рішень. Його застереження залишило складніше завдання: щоразу запитувати, чи перетворилося економічне зростання на краще життя людей.