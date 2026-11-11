Бунтарь, который одел Украину в свободу: кем на самом деле был дизайнер Сергей Бизов
Он устраивал смелые показы в Киеве в девяностые и помогал развивать индустрию, которой в Украине тогда еще не было. Сергей Бизов стал одним из основателей Ukrainian Fashion Week и дизайнером, который расширял представления о стиле и свободе самовыражения. Накануне стало известно о его смерти – ему было 57 лет.
Как Бизов изменил украинскую моду и окружающих его людей – расскажет 24 Канал.
Как он научил Киев быть смелее?
Представьте себе Киев девяностых: в залах Национального музея звучит Бьорк, а среди произведений искусства проходит модный показ. Именно таким Сергея Бизова вспоминает дизайнер Лилия Пустовит. По ее словам, он первым решился провести там шоу. Это хорошо объясняет его подход: мода должна была производить впечатление, менять пространство и расширять представление о возможном.
Бизов пришел в профессию необычным путем. Родился в Кривом Роге, окончил горнорудный институт, но работал в местном доме моделей. В 1992 году открыл частное ателье, а с 1994-го жил и работал в Киеве, где развивал собственный модный дом.
Он создавал вечерние и концертные наряды в то время, когда украинский рынок авторской моды только формировался. Нужно было найти клиентов, собрать команду и убедить публику, что украинский дизайнер может предложить что-то достойное внимания. Бизов взялся и за коллекции, и за создание среды, в которой они могли бы существовать.
Сергей Бизов был одним из основателей Ukrainian Fashion Week / Фото из инстаграма Ukrainian Fashion Week
Как ночной разговор превратился в Ukrainian Fashion Week?
Идея профессиональной недели моды возникла в 1996 году. На дне рождения журналистки Ирины Данилевской Бизов предложил организовать украинские показы. Впоследствии вместе с ней и Владимиром Нечипоруком они:
- разработали концепцию,
- правила,
- формат будущего мероприятия.
В ноябре 1997 года в киевском Доме актера состоялись первые "Сезоны моды". Коллекции представили 13 дизайнеров, среди которых был и Бизов. Из этого проекта вырос Ukrainian Fashion Week.
Для молодой индустрии это означало появление общих правил: регулярных сезонов, требований к коллекциям и профессиональной площадки. Отдельные авторские ателье получили возможность стать частью рынка. Бизов помог создать систему, которая работала далеко за пределами его собственного бренда.
Почему его влияние выходило далеко за пределы подиума?
Впоследствии Бизов работал с Sanahunt, Spazio и The Icon. В этих проектах его интересовал весь опыт посетителя: архитектура, интерьер, подбор брендов и способ их представления. Пустовит вспоминает показ на открытии Spazio, где мужчины вышли на подиум в юбках Comme des Garçons.
Для местной публики это был шанс увидеть другой язык одежды – смелый и необычный. Рядом с Бизовым профессионально росли модели, фотографы, дизайнеры и байеры.
Что он оставил украинской моде?
После длительного перерыва Бизов вернулся к показам в феврале 2022 года. Юбилейный, 50-й сезон Ukrainian Fashion Week открыла коллекция Heart Rate – бренда, над которым он работал вместе со Светланой Суркис в качестве фэшн-директора. Он вновь вышел к публике на подиум, который когда-то помог создать.
Его смерть заставляет оглянуться на то время, когда украинская мода строилась на личной смелости, знакомствах, спорах и ночных беседах. Бизов оставил после себя коллекции, профессиональные площадки и возможности для других. Именно поэтому его история – это также история о свободе: предложить собственное видение и найти силы дать ему место в стране.