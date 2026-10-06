Получил Нобелевскую премию и пулю на параде: почему убили президента, заключившего мир с Израилем

Анвар Садат вошел в историю как президент Египта, который сначала воевал с Израилем, а впоследствии стал первым арабским лидером, официально посетившим эту страну и подписавшим с ней мирный договор. За это он получил Нобелевскую премию мира.

Однако уже через 2,5 года после заключения мира его убили во время военного парада. Об этом сообщает 24 Канал.

Почему Садат начал войну с Израилем?

После Шестидневной войны 1967 года Египет потерял Синайский полуостров, который оказался под контролем Израиля. Его возвращение стало одной из главных задач египетского руководства. 6 октября 1973 года Египет и Сирия атаковали Израиль.

Египетские войска форсировали Суэцкий канал и прорвали израильские позиции. Война не принесла Египту полной военной победы, однако после нее Садат начал искать дипломатический путь для возвращения Синая.

Как президент Египта стал миротворцем?

В ноябре 1977 года Садат совершил беспрецедентный шаг – приехал в Израиль и выступил в Кнессете. Переговоры при посредничестве президента США Джимми Картера завершились Кемп-Дэвидскими соглашениями 1978 года. А 26 марта 1979 года Египет и Израиль подписали мирный договор. Египет стал первым арабским государством, заключившим мир с Израилем.



Анвар Садат вошел в историю как президент Египта / Фото Agenzia Nova

Почему Садат получил Нобелевскую премию?

В 1978 году Анвар Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин получили Нобелевскую премию мира за переговоры, приведшие к Кемп-Дэвидским соглашениям. Однако внутри Египта мир с Израилем вызвал острую критику. Радикальные исламисты считали политику Садата предательством, а его преследование оппонентов только усугубляло конфликт.

Как убили Анвара Садата?

6 октября 1981 года в Каире проходил военный парад в честь годовщины начала войны 1973 года. Садат находился на трибуне, когда один из военных грузовиков остановился неподалеку. Из него выскочили вооруженные военнослужащие и открыли огонь по трибуне.

Садат получил смертельные ранения и вскоре скончался. Нападение связывали с радикальной исламистской группировкой "Египетский исламский джихад". Среди главных участников заговора был военнослужащий Халид аль-Исламбули.

Садат погиб ровно через восемь лет после начала войны с Израилем – в день, который в Египте отмечали как годовщину военного наступления. За эти 8 лет он прошел путь от президента, воевавшего с Израилем, до политика, подписавшего с ним мир и получившего Нобелевскую премию. Но именно этот политический разворот сделал его врагом радикалов и в конечном итоге стоил ему жизни.