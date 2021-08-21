Перед встановленням флагштоку до Дня Незалежності: на Житомирщині знайшли кістки

У Коростені, що на Житомирщині, під час будівельних робіт знайшли кістки, які могли належати мамонту. Знахідку виявили, коли викопали котлован для встановлення флагштоку до Дня Незалежності.

Саме там планували встановити 50-метровий флагшток до Дня Незалежності. Рештки знайшли у Коростенському парку відпочинку.

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На Житомирщині знайшли кістки, що могли належати мамонту

Заступниця міського голови Коростеня Наталія Чижевська розповіла, що кістяк побачили в процесі робіт.

Для усіх це було великою несподіванкою. Ніхто не міг повірити, що ці знахідки можуть належати до доби середнього палеоліту,

– запевнила Чижевська.

Зазначила, що цими археологічними знахідками мають опікуватися міжнародні науковці. Саме науковці з інституту археології, до яких звернулась влада, й з'ясували – це кістки мамонта.

Кістки знайшли в нашаруваннях льодовикового періоду

Старший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук Андрій Петраускас розповів, що скоріш за все кістки за складом, розміром та характером належали мамонту. Також він розповів, що вони "в дуже гарному стані, не трухлі".

Ми можемо сподіватися, що при розкопках, які будуть проводитися у жовтні, ми зможемо отримати якийсь кістковий матеріал у гарному стані,

– запевнив Петраускас.

Науковий співробітник також додав, що кістки розміщені на шаруваннях льодовикового періоду.



На Житомирщині на місці встановлення флагштоку виявили кістки мамонта / Фото "Суспільне"

Завідувач відділом природи Житомирського краєзнавчого музею Петро Печенюк пояснив, що рештки мають бути під наглядом, адже зазвичай вони руйнуються через те, "що люди не знають, як з ними поводитися".

Чижевська запевнила, що місцева влада веде перемовини з підрядниками щодо встановлення накриття над місцем знахідки.

Все для того, щоб вберегти кістки від пошкоджень до приїзду науковців. Встановлення флагштоку в міському парку призупинили.

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