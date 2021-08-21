Перед установкой флагштока ко Дню Независимости: на Житомирщине нашли кости

В Коростене на Житомирщине во время строительных работ нашли кости, которые могли принадлежать мамонту. Находку обнаружили, когда выкопали котлован для установки флагштока ко Дню Независимости.

Именно там планировали установить 50-метровый флагшток ко Дню Независимости. Останки нашли в Коростенском парке отдыха.

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На Житомирщине нашли кости, которые могли принадлежать мамонту

Заместитель городского головы Коростеня Наталья Чижевская рассказала, что костяк увидели в процессе работ.

Для всех это было большой неожиданностью. Никто не мог поверить, что эти находки могут принадлежать к эпохе среднего палеолита,

– заверила Чижевская.

Отметила, что этими археологическими находками должны заниматься международные ученые. Именно ученые из Института археологии, к которым обратились власти, и выяснили – это кости мамонта.

Кости нашли в наслоениях ледникового периода

Старший научный сотрудник института археологии Национальной академии наук Андрей Петраускас рассказал, что скорее всего кости по составу, размеру и характеру принадлежали мамонту. Также он рассказал, что они "в очень хорошем состоянии, не трухлые".

Мы можем надеяться, что при раскопках, которые будут проводиться в октябре, мы сможем получить какой-то костный материал в хорошем состоянии,

– заверил Петраускас.

Научный сотрудник также добавил, что кости размещены на слоях ледникового периода.

На Житомирщине на месте установки флагштока обнаружили кости мамонта / Фото "Общественное"

Заведующий отделом природы Житомирского краеведческого музея Петр Печенюк объяснил, что останки должны быть под наблюдением, ведь обычно они разрушаются из-за того, "что люди не знают, как с ними обращаться".

Чижевская заверила, что местные власти ведут переговоры с подрядчиками по установлению накрытия над местом находки.

Все для того, чтобы уберечь кости от повреждений до приезда ученых. Установку флагштока в городском парке приостановили.

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