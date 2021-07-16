При будівництві дотримуються автентичної технології, а креслення створили за схемами, які археологи виявили під час розкопок. Історичний експеримент матиме продовження – у хаті спробує пожити сім'я реконструкторів Марії та Яреми Іванцівих.

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Коли у Пліснеську жили слов'янські племена

Заповідник "Давній Пліснеськ" розташований у селі Підгірці на Львівщині. Приблизно від VII століття у Пліснеську жили слов'янські племена карпатських хорватів, але їх у Х столітті завоював князь Володимир Великий.

Місто на деякий час занепало, а потім пережило свій розквіт вже у складі Київської Русі. І саме слов'янський період нині відтворюють реконструктори. Розміри та спосіб будівництва відповідної хати невипадкові, параметри археологи з'ясували під час розкопок.

"Стіни зроблено зі звичайного кругляка, який не є тесаними, просто почищений від кори. Є декілька основних стовпів, їх може бути більше чи менше, зараз їх 9", – пояснив реконструктор та працівник заповідника "Давній Пліснеськ" Ярема Іванців.

У заповіднику "Давній Пліснеськ" будують слов'янський будинок: дивіться відео

Реконструктори дотримуються автентичної технології

У питанні будівництва реконструктори дотримуються автентичної технології. Дах перекриють очеретом, а всередині житла відтворили піч. Місця в такій кімнаті зовсім мало, але колись там могла тулитися сім'я із 5 – 6 осіб.

Упродовж місяця родина реконструкторів Іванцівих мешкає у шатрі. Але вже за тиждень – два вони переселяться у будинок. Діти реконструкторів теж допомагають батькам у будівництві. Це буде перший відповідний експеримент в Україні.



Дах відповідного будинку перекриють очеретом / Скриншот з ютуб-каналу "Давній Пліснеськ"

"Під час цього проєкту ми розуміємо більше їхній (слов'янський – 24 канал) побут, їхню філософію, що з одного боку вони володіли різними цікавими технологіями, а з іншого – були дуже невибагливі в побуті і були мінімалістами. Вони не робили більше, ніж їм потрібно. Це корисний урок для сучасної людини", – розповіла реконструкторка Марія Іванців.

Археологічні розкопки біля будівництва

Водночас поруч із будівництвом у заповіднику тривають археологічні розкопки, наразі знайшли 3 житла часів слов'янських племен. Також натрапили на кераміку і скелет – давньоруське поховання жінки. Керівник Пліснеської археологічної експедиції Андрій Филипчук розповів, що мовиться про поховання.

За роботою археологів і реконструкторів у заповіднику "Давній Пліснеськ" може поспостерігати кожен охочий. Хата Х століття стоятиме як інсталяція, щоб її могли розглядати відвідувачі.