Лукашенко може бути ще неадекватнішим і шантажувати світ, – Ягун про ядерну зброю у Білорусі

На фоні "звільнення" Бєлгородської області значного розголосу набула тема ядерного озброєння. Подейкують, що, прикриваючись ситуацією, Владімір Путін мав намір перевезти ядерну зброю до Білорусі.

Про це 24 Каналу розказав генерал-майор СБУ Віктор Ягун. За його словами, білоруський режим може бути більш небезпечним, ніж навіть російський.

Дивіться також Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі

Неоднозначність ядерного питання

Віктор Ягун пояснив, що переміщення ядерної зброї з Росії в Білорусь – це червона лінія, про яку натякали Китай та Індія.

Представники цих країн спілкувалися із керівництвом Росії. Найімовірніше, що в ході спілкування вони все ж донесли своє занепокоєння щодо розповсюдження ядерного озброєння.

Якщо щось стається в Росії й не буде людини, яка бере на себе відповідальність, а починається розвал державного формування, то хто буде контролювати ядерну зброю не тільки Росії, а у першу чергу за кордоном?

– поцікавився він.

До гри може долучитися Білорусь та її влада, які аж ніяк не проти отримати свою частку впливу та вагомості.

Віктор Ягун розказав, чому Білорусь може стати небезпечною із ядерною зброєю в руках: дивіться відео

Чим небезпечний Лукашенко

Генерал-майор СБУ наголосив, що самопроголошений очільник Білорусі – не найнадійніша людина, якій можна довіряти такі речі.

Він в сотні разів неадекватніший, ніж той самий Путін,

– наголосив він.

Якщо Лукашенко отримає бодай декілька зарядів на "Іскандери", то в нього може з'явитися бажання їх використати. Такі дії можуть бути шантажем для усього світу. Зупинити це буде вкрай важко.

Росія планує передати Білорусі ядерне озброєння