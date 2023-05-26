Лукашенко может быть еще более неадекватным и шантажировать мир, – Ягун о ядерном оружии в Беларуси
На фоне "освобождения" Белгородской области большую огласку приобрела тема ядерного вооружения. Поговаривают, что прикрываясь ситуацией, Владимир Путин намеревался перевезти ядерное оружие в Беларусь.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун. По его словам, белорусский режим может оказаться более опасным, чем даже российский.
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Неоднозначность ядерного вопроса
Виктор Ягун объяснил, что перемещение ядерного оружия из России в Беларусь – это красная линия, о которой намекали Китай и Индия.
Представители этих стран общались с руководством России. Скорее всего, в ходе общения они все же донесли свою обеспокоенность по поводу распространения ядерного вооружения.
Если что происходит в России и не будет человека, который берет на себя ответственность, а начинается развал государственного формирования, то кто будет контролировать ядерное оружие не только России, а в первую очередь за границей?
– поинтересовался он.
К игре может присоединиться Беларусь и ее власть, которые никак не прочь получить свою долю влияния и весомости.
Виктор Ягун рассказал, почему Беларусь может стать опасной с ядерным оружием в руках: смотрите видео
Чем опасен Лукашенко
Генерал-майор СБУ подчеркнул, что самопровозглашенный руководитель Беларуси – не самый надежный человек, которому можно доверять такие вещи.
Он в сотни раз неадекватнее, чем тот же Путин,
– подчеркнул он.
Если Лукашенко получит несколько зарядов на "Искандеры", то у него может появиться желание их использовать. Такие действия могут являться шантажом для всего мира. Остановить это будет очень тяжело.
Россия планирует передать Беларуси ядерное вооружение
- Министры обороны обеих стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соглашение о передаче ядерного оружия. Соответствующее решение было принято во время встречи министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.
- Впрочем, согласно соглашению, Россия будет сохранять контроль над тактическим ядерным оружием.
- Президент России Владимир Путин заявил, что 1 июля 2023 является конечным сроком, к которому Россия должна перебросить в Беларусь часть своего нуклеарного потенциала.