Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун. По его словам, белорусский режим может оказаться более опасным, чем даже российский.

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Неоднозначность ядерного вопроса

Виктор Ягун объяснил, что перемещение ядерного оружия из России в Беларусь – это красная линия, о которой намекали Китай и Индия.

Представители этих стран общались с руководством России. Скорее всего, в ходе общения они все же донесли свою обеспокоенность по поводу распространения ядерного вооружения.

Если что происходит в России и не будет человека, который берет на себя ответственность, а начинается развал государственного формирования, то кто будет контролировать ядерное оружие не только России, а в первую очередь за границей?

– поинтересовался он.

К игре может присоединиться Беларусь и ее власть, которые никак не прочь получить свою долю влияния и весомости.

Виктор Ягун рассказал, почему Беларусь может стать опасной с ядерным оружием в руках: смотрите видео

Чем опасен Лукашенко

Генерал-майор СБУ подчеркнул, что самопровозглашенный руководитель Беларуси – не самый надежный человек, которому можно доверять такие вещи.

Он в сотни раз неадекватнее, чем тот же Путин,

– подчеркнул он.

Если Лукашенко получит несколько зарядов на "Искандеры", то у него может появиться желание их использовать. Такие действия могут являться шантажом для всего мира. Остановить это будет очень тяжело.

Россия планирует передать Беларуси ядерное вооружение