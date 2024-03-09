Щоб допомогти в питанні Taurus: Велика Британія запропонувала Німеччині альтернативу

Велика Британія готова тісно співпрацювати з Німеччиною, аби допомогти передати далекобійні ракети Україні. Зокрема, країна згодна надати більше власних ракет в обмін на постачі Taurus.

Очільник МЗС Британії Девід Кемерон наголосив, що країна готова розглядати всі варіанти допомоги нашій державі. Водночас Лондон довіряє всім обіцянкам України.

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Питання ракет

Девід Кемерон зазначив, що Велика Британія розглядає кільцевий обмін з Німеччиною. До прикладу, Берлін надає Лондону ракети Taurus, а той своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Ми готові розглядати всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України. Але я не буду вдаватися в подробиці і розповідати нашим опонентам, що ми маємо на увазі,

– сказав Кемерон.

Водночас міністр прокоментував і побоювання Німеччини, що передання такого озброєння може призвести до ескалації. За його словами, для уникнення цього можливо встановити обмеження на використання ракет Taurus.

Очільник МЗС Британії додав, що Лондон довіряє обіцянкам Києва, що наша країна не завдаватиме ударів по Росії західним озброєнням. Він зазначив, що партнери задоволені тим ефектом, якого вдалося досягти за допомогою постачання Україні озброєння.

Співпраця двох країн

Німеччина та Великобританія пообіцяли не дозволити Владіміру Путіну вбити клин між країнами.

Я не хочу грати на руку якимось російським наративам про розбіжності між союзниками,

– заявив Девід Кемерон на пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Він заявив, що між союзниками та в НАТО існує "неймовірна єдність". Анналена Бербок зі свого боку повідомила, що в них, звісно, є різні думки, які вони будуть обговорювати за закритими дверима.

Також голова МЗС Німеччини прокоментувала питання постачання Taurus, визнавши, що Україні потрібні боєприпаси та ракети дальнього радіусу дії. Однак вона додала, що їх існує безліч типів. Кемерон, своєю чергою, наголошував, що рішення за Берліном, однак кілька разів зазначив, що така зброя допомогла б Україні в її боротьбі.