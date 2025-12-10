Поляки хочуть передати Україні МіГ-29 за умови: льотчик сказав, чи вигідно це

Польща заявила про переговори з Україною щодо літаків МіГ-29, які можуть передати нашій країні в обмін на окремі безпілотні та ракетні технології. Однак ці винищувачі вже застарілі, тому можуть виконувати лише одну функцію.

Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що мовиться про розбір їх на частини. З іншого боку, їх модна спробувати експлуатувати для виконання бойових завдань.

Чи вигідно Україні отримати польські МіГ-29 за умови?

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що поляки у 2022 році готові були віддати Україні бригаду МіГ-29, але цього не сталось. Зараз Польща має кілька таких літаків, у яких найближчим часом вже вичерпається авіаційний ресурс. Технічно його можна продовжити, але це важко.

Україна ж могла б взяти ці старі літаки та розібрати на запчастини, вже не говорячи про виконання бойових завдань. Однак не виключаю, що частина ресурсу, яка залишилась, буде здійснювати бойовий виліт та створить подушку безпеки для нашої протиповітряної оборони,

– пояснив Світан.

Тим часом у Польщі завдання літаків МіГ-29, що виводяться з експлуатації, будуть виконувати літаки F-16 і FA-50.

Зауважте! Польща заявила, що остаточне рішення щодо передачі літаків в обмін на технології ще не прийняте. Водночас там вказали, що передача літаків стане елементом союзницької політики підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу НАТО.

