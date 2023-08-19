Передачу Україні винищувачів Gripen потрібно буде погоджувати з іншими країнами, – ОП

Передачу Україні шведських винищувачів Gripen потрібно буде погоджувати з іншими країнами. Така ж ситуація з поставками F-16.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, повідомляє 24 канал.

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Передачу Gripen потрібно буде погоджувати

Сибіга зазначив, що навіть в таких літаках, як Gripen, є певні складові, які вимагають згоди інших союзників.

Завжди це процес, і ми, власне, перебуваємо в такому процесі,

– пояснив посадовець.

За його словами, в таких питаннях, як домовленості про передачу винищувачів, завжди перемовини ведуть виключно глави держав.

"Зараз ми вже на етапі переведення в практичну площину питань, пов'язаних з літаками", – зауважив заступник очільника Офісу Президента.

Він додав, що наразі ще тривають перемовини щодо усіх питань оборонного пакета, який Швеція надає нашій державі.

"Найближчі дні перед Днем Незалежності нас теж будуть очікувати важливі, правильні, позитивні новини щодо зміцнення нашої обороноздатності й в повітрі, і на суші", – підсумував Сибіга.

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