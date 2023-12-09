Ефективність телемарафону під питанням, – новий голова комітету зі свободи слова

Новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова ставить під сумнів ефективність єдиного телемарафону станом на зараз. Він переконаний, що над цим потрібно працювати.

Нардеп з "Голосу" Ярослав Юрчишин замінив на посаді підозрюваного у державній зраді нардепа Нестора Шуфрича. Новий очільник зазначив, що цілком можлива заміна теперішнього формату новин.

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Юрчишин та телемарафон

Ярослав Юрчишин вважає, що ефективність єдиного телемарафону наразі під питанням, саме тому він потребує переопрацювання. Перш за все, це гроші платників податків.

Якщо його ефективність – під питанням (а це інвестиція державних коштів), то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямі,

– зазначив новий голова комітету.

Він наголошує, що певний сенс у єдиному джерелі новин все ж є – особливо для спростування так званої "інсайдерської інформації". Певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура. На початку війни телемарафон виглядав цілком логічно.

Проте, якщо суспільство отримує потрібну інформацію з анонімних телеграм-каналів, то "щось із марафоном не так". І це необхідно розглядати.

Відповідно, потрібно вирішувати питання або більшого балансу, або більш проактивної позиції (а насправді – можливості оперативно інформувати), або дійти до розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції і шукати якийсь інший формат,

– сказав Юрчишин.

Діяльність телемарафону: що відомо