Відповідну заяву зробив радник глави ОП Михайло Подоляк під час форуму "Редколегія. Саміт".
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За якої умови переформатують
За словами Михайла Подоляка, телемарафон переформатують. Але спочатку потрібно призначити нового очільника Міністерства культури. Воно, власне, і відповідає за телемарафон.
Поки що такої людини немає. Побачимо, буде новий міністр інформаційної політики, він обере культурну складову інформаційної політики, потім буде переформатування якесь і хтось буде відповідати. Буде, умовно, керуючий партнер,
– зауважив Михайло Подоляк.
Що відомо про роботу телемарафону
- Звернімо увагу, що працює він з 26 лютого 2022 року. Тоді кілька великих телеканалів почали транслювати спільний телемарафон "Єдині новини". Його показували на кількох загальнонаціональних каналах.
- За цей час телемарафон неодноразово критикували. Його називають "теплою ванною", а також звинувачують у тому, що люди отримали надію на швидку перемогу у війні, розв'язаній Росією.
- 24 Каналу в єдиному телемарафоні місця не знайшлося. Тож, наші журналісти власними силами вели стріми, прямі ефіри та намагалися подати всю інформацію максимально оперативно.
- Додамо, що у 2024 році на телемарафон і серіали у державному бюджеті заклали 1,7 мільярда гривень. Закладено 1,5 мільярда гривень на знімання 53 серіалів. За словами нардепа Ярослава Железняка, фільми планують знімати за державні кошти.
- Також майже 200 мільйонів гривень планують витратити на державні канали "Рада", а також парламентську газету "Голос країни". Це на 5,4 мільйона гривень більше, ніж у 2023 році.
- Народний обранець звернув увагу на те, що після звільнення Олександра Ткаченка підписали 11 тендерів на знімання серіалів на 104,5 мільйона гривень. Найбільше виграла компанія "Мейнстрім Пікчерз" – три з одинадцяти.