Відповідну заяву зробив радник глави ОП Михайло Подоляк під час форуму "Редколегія. Саміт".

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За якої умови переформатують

За словами Михайла Подоляка, телемарафон переформатують. Але спочатку потрібно призначити нового очільника Міністерства культури. Воно, власне, і відповідає за телемарафон.

Поки що такої людини немає. Побачимо, буде новий міністр інформаційної політики, він обере культурну складову інформаційної політики, потім буде переформатування якесь і хтось буде відповідати. Буде, умовно, керуючий партнер,

– зауважив Михайло Подоляк.

Що відомо про роботу телемарафону