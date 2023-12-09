Эффективность телемарафона под вопросом, – новый глава комитета по свободе слова
Источник:Interfax
Новый глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова ставит под вопрос эффективность единого телемарафона по состоянию на данный момент. Он убежден, что над этим нужно работать.
Нардеп из "Голоса" Ярослав Юрчишин заменил в должности подозреваемого в государственной измене нардепа Нестора Шуфрича. Новый глава отметил, что вполне возможна замена существующего формата новостей.
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Юрчишин и телемарафон
Ярослав Юрчишин считает, что эффективность единого телемарафона сейчас под вопросом, поэтому он нуждается в переработке. Прежде всего, это деньги налогоплательщиков.
Если его эффективность под вопросом (а это инвестиция государственных средств), то нужно работать с этой эффективностью в том или ином направлении,
– отметил новый глава комитета.
Он отмечает, что определенный смысл в едином источнике новостей все же есть – особенно для опровержения так называемой "инсайдерской информации". Определенная направленность информационной политики должна быть, но не цензура. В начале войны телемарафон выглядел вполне логично.
Однако если общество получает нужную информацию из анонимных телеграм-каналов, то "что-то с марафоном не так". И это нужно рассматривать.
Соответственно, нужно решать вопрос либо большего баланса, либо более проактивной позиции (а на самом деле – возможности оперативно информировать), либо прийти к пониманию, что, к сожалению, этот филигранный метод не выполняет сейчас своей функции, и искать какой-то другой формат,
– сказал Юрчишин.
Деятельность телемарафона: что известно
- Еще в сентябре этого года Михаил Подоляк сообщил, что единый телемарафон переформатируют. Однако прежде всего необходимо избрать нового руководителя Министерства культуры. Оно, собственно, и отвечает за телемарафон.
- Стоит отметить, что такой формат новостей запустили 26 февраля 2022 года. Тогда несколько крупных телеканалов объединились для трансляции совместного телемарафона "Единые новости". С тех пор он неоднократно подвергался критике – как за "теплую ванну", так и за избирательности в представлении.
- По данным Киевского института социологии, в последнее время количество тех, кто доверяет "Единым новостям", уменьшилось с 69% до 48%. Зато с 12% до 39% увеличилось количество тех, кто выражает ему недоверие.