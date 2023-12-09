Эффективность телемарафона под вопросом, – новый глава комитета по свободе слова

Новый глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова ставит под вопрос эффективность единого телемарафона по состоянию на данный момент. Он убежден, что над этим нужно работать.

Нардеп из "Голоса" Ярослав Юрчишин заменил в должности подозреваемого в государственной измене нардепа Нестора Шуфрича. Новый глава отметил, что вполне возможна замена существующего формата новостей.

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Юрчишин и телемарафон

Ярослав Юрчишин считает, что эффективность единого телемарафона сейчас под вопросом, поэтому он нуждается в переработке. Прежде всего, это деньги налогоплательщиков.

Если его эффективность под вопросом (а это инвестиция государственных средств), то нужно работать с этой эффективностью в том или ином направлении,

– отметил новый глава комитета.

Он отмечает, что определенный смысл в едином источнике новостей все же есть – особенно для опровержения так называемой "инсайдерской информации". Определенная направленность информационной политики должна быть, но не цензура. В начале войны телемарафон выглядел вполне логично.

Однако если общество получает нужную информацию из анонимных телеграм-каналов, то "что-то с марафоном не так". И это нужно рассматривать.

Соответственно, нужно решать вопрос либо большего баланса, либо более проактивной позиции (а на самом деле – возможности оперативно информировать), либо прийти к пониманию, что, к сожалению, этот филигранный метод не выполняет сейчас своей функции, и искать какой-то другой формат,

– сказал Юрчишин.

Деятельность телемарафона: что известно