Режим припинення вогню й обмін полоненими: які теми розглянуть на засіданнях ТКГ

13:00

Тристороння контактна група щодо Донбасу 18 – 19 травня проведе чергові засідання. На них обговорять безпеку на Донбасі, імплементацію мінських угод та відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду в районі ООС.