Штрафи для українців за виїзд з ОРДЛО через Росію скасують, – Арестович
Російські бойовики системно блокують роботу контрольних пунктів в'їзду – виїзду. Громадяни України змушені добиратись на тимчасово окуповану території через Росію.
Джерело:телеканал "Дом"
Для тих українців, які виїжджають з окупованого Донбасу через територію Росію, скасують штрафи. Про це заявив спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.
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Арестович: Україна не повинна штрафувати земляків
За його словами, відповідно до чинного законодавства України штрафують тих громадян, які виїжджають через російську територію з ОРДЛО або навпаки на окуповані території.
Якщо окупанти створили ситуацію, коли можна їздити тільки через їхню територію, Україна не повинна штрафувати своїх земляків,
– наголосив Арестович.
Він зауважив, що, на жаль, українське законодавство досить складне в цій ситуації. Зняття відповідної заборони доводиться погоджувати з понад 10 відомствами.
Проблему можуть розв'язати вже влітку
Така проблема, як відзначив спікер у ТКГ, відома і віцепрем'єр-міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексію Резнікову. Він вважає таку ситуацію неприпустимою і працює над її розв'язанням.
"Я поставив йому (Резнікову – 24 канал) це питання. Він сподівається, що влітку (2021 року – 24 канал) ця ситуація буде розв'язана", – додав Арестович.
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