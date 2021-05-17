Российские боевики системно блокируют работу контрольных пунктов въезда – выезда. Граждане Украины вынуждены добираться на временно оккупированные территории через Россию.

Для тех украинцев, которые выезжают из оккупированного Донбасса через территорию России, отменят штрафы. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

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Арестович: Украина не должна штрафовать земляков

По его словам, в соответствии с действующим законодательством Украины штрафуют тех граждан, которые выезжают через российскую территорию из ОРДЛО или наоборот на оккупированные территории.

Если оккупанты создали ситуацию, когда можно ездить только через их территорию, Украина не должна штрафовать своих земляков,

– отметил Арестович.

Он отметил, что, к сожалению, украинское законодательство достаточно сложное в этой ситуации. Снятие соответствующего запрета приходится согласовывать с более 10 ведомствами.

Проблему могут решить уже летом

Такая проблема, как отметил спикер в ТКГ, известна и вице-премьер-министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он считает такую ​​ситуацию недопустимой и работает над ее решением.

Отметим! Пророссийские боевики продолжают блокировать КПВВ на Донбассе и создают на них препятствия.

"Я задал ему (Резникову – 24 канал) этот вопрос. Он надеется, что летом (2021 года – 24 канал) эта ситуация будет решена", – добавил Арестович.