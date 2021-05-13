Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з послами "Великої сімки", Швеції та Європейського Союзу.

Ситуацію, що складається на консультаціях Тристоронньої контактної групи та переговорах радників нормандського формату, керівник Офісу Президента назвав "затяжною".

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Необхідна зустріч політрадників нормадського формату

Відтак Єрмак ініціював термінову зустріч колег із нормандського формату. Зазначає: необхідна термінова зустріч, можливо, у форматі відеоконференції, але краще – очно. У ній він запрошує взяти участь політичних радників і міністрів МЗС Франції, Німеччини, Росії та України.

Вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по нормандському формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн,

– зазначив Андрій Єрмак.

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