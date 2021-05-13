Ермак требует срочную очную встречу советников нормандского формата
Переговоры в формате ТКГ зашли в тупик, а боевики продолжают нарушать договоренность о мире. Андрей Ермак по этому поводу хочет инициировать срочную встречу советников лидеров нормандской четверки.
Источник:Офис Президента
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского Союза. Ситуацию, которая складывается на консультациях Трехсторонней контактной группы и переговорах советников нормандского формата, на встрече он назвал "затяжной".
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Необходима встреча политсоветников нормадского формата
Поэтому Ермак инициировал срочную встречу коллег из нормандского формата. Отмечает: необходима срочная встреча, возможно, в формате видеоконференции, но лучше – очно. В ней он приглашает принять участие политических советников и министров МИД Франции, Германии, России и Украины.
Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, при участии политических советников и министров иностранных дел четырех стран,
– отметил Андрей Ермак.
Как отмечает руководитель Офиса Президента, активизировать работу Нормандского формата помогло бы привлечение экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Эти советники могли бы нарабатывать вопросы, которые являются частью Минских соглашений.
К тому же, по словам Ермака, особый акцент стоит сделать на том, что Россия заблокировала выполнение решений саммита нормандской четверки, которые приняли в Париже в 2019 году.
Договоренности, которых достигли на встрече в 2019 году / Инфографика 24 канала
Новый саммит нормандской четверки
В Офисе Президента считают, что проведение очередного саммита в нормандском формате помогло бы мирно урегулировать конфликт. Для этого Ермак хочет, чтобы "Большая семерка" обратилась к России.
Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к России с призывом поддержать проведение этого саммита,
– отметил Андрей Ермак.
Ситуация с пленными и в ТКГ
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что пока нет продвижения в вопросе освобождения пленных. Эту проблему президент Зеленский держит на личном контроле.
Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников подчеркнул, что российская сторона в минском процессе пытается навязать субъектность так называемых "республик". Россия хочет, чтобы с ними вели прямые переговоры.
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