Переговоры в формате ТКГ зашли в тупик, а боевики продолжают нарушать договоренность о мире. Андрей Ермак по этому поводу хочет инициировать срочную встречу советников лидеров нормандской четверки.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского Союза. Ситуацию, которая складывается на консультациях Трехсторонней контактной группы и переговорах советников нормандского формата, на встрече он назвал "затяжной".

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Необходима встреча политсоветников нормадского формата

Поэтому Ермак инициировал срочную встречу коллег из нормандского формата. Отмечает: необходима срочная встреча, возможно, в формате видеоконференции, но лучше – очно. В ней он приглашает принять участие политических советников и министров МИД Франции, Германии, России и Украины.

Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, при участии политических советников и министров иностранных дел четырех стран,

– отметил Андрей Ермак.

Как отмечает руководитель Офиса Президента, активизировать работу Нормандского формата помогло бы привлечение экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам. Эти советники могли бы нарабатывать вопросы, которые являются частью Минских соглашений.

К тому же, по словам Ермака, особый акцент стоит сделать на том, что Россия заблокировала выполнение решений саммита нормандской четверки, которые приняли в Париже в 2019 году.



Договоренности, которых достигли на встрече в 2019 году / Инфографика 24 канала

Новый саммит нормандской четверки

В Офисе Президента считают, что проведение очередного саммита в нормандском формате помогло бы мирно урегулировать конфликт. Для этого Ермак хочет, чтобы "Большая семерка" обратилась к России.

Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к России с призывом поддержать проведение этого саммита,

– отметил Андрей Ермак.

Ситуация с пленными и в ТКГ

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что пока нет продвижения в вопросе освобождения пленных. Эту проблему президент Зеленский держит на личном контроле.

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников подчеркнул, что российская сторона в минском процессе пытается навязать субъектность так называемых "республик". Россия хочет, чтобы с ними вели прямые переговоры.

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