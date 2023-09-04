Майбутнє зернової угоди: Ердоган зробить важливу заяву після переговорів з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 4 вересня зробить важливу заяву щодо експорту українського зерна. Він переконаний, що воно буде важливим для всього світу та слаборозвинених африканських країн зокрема.

Варто зазначити, Росія вийшла з тристоронньої зернової угоди у липні 2023 року. Головною темою розмови стане саме майбутнє зернової угоди.

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Оголошення щодо українського зерна

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 4 вересня зустрівся з Володимиром Путіним у Сочі. Ердоган заявив, що після перемовин він оголосить важливе рішення щодо експорту українського зерня. На пресконференції стане відоме майбутнє зернової угоди.

Я вважаю, що повідомлення, яке буде озвучене на пресконференція після нашої зустрічі, буде дуже важливим для світу, особливо для слаборозвинених африканських країн,

– сказав Ердоган.

Росія вийшла з зернової угоди у липні 2023. Туреччина наразі намагається відновити систему, що працювала до цього – повернути дозвіл на прохід українського зерна з 3 чорноморських портів. Відповідне рішення діяло у рамках тристоронньої угоди.

Україна не підписувала жодних договорів з Росією. Країни окремо уклали угоди з ООН та Туреччиною як посередниками – тобто, фактично, Москва відмовилася продовжувати договір саме з ними.

Туреччина сподівається використати зернову угоду як плацдарм для мирних переговорів між Росією та Україною. Країна намагається зберігати нейтралітет.

Переговори Ердогана та Путіна