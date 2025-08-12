Росія вкотре висунула цинічне умови для мирного врегулювання. Ймовірно, під час зустрічі з Дональдом Трампом очільник Кремля вимагатиме, щоб Україна вийшла з Донбасу, відмовилась від вступу в НАТО, провела реформу щодо федеративного устрою.

Насправді такими ультиматумами Володимир Путін робить тільки гірше. Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що цілі Трампа на переговорах точно інші.

Чому Трамп не може підтримати вимоги Путіна?

Зараз Росія ставить Трампа перед дуже неприємним для нього фактом. Можемо згадати, як під час передвиборчої кампанії він заявляв, що не виконуватиме забаганки Кремля. У них якраз мовилось про демілітаризацію, відмову від територій. Тоді Трамп назвав це неприйнятними умовами.

Варто зауважити, що ідея зустрічі з Путіним з'явилася після візиту спецпредставника Стіва Віткоффа до Росії. Там він нібито побачив бажання росіян завершувати війну й домовлятися. Ба більше, чомусь всі швидко забули, що Кремль мав ухвалити закон, в якому відмовиться від будь-яких нападів на Європу й Україну.

Набір вимог Росії не дозволять Путіну "зберегти обличчя". Якщо він з ними погодиться, то його просто "розірвуть" американські та міжнародні журналісти, громадяни США, які точно розуміють, що Росія є ворогом,

– наголосив Олег Рибачук.

До того ж серйозні дискусії зараз йдуть у Республіканській партії. Мало кому подобається така "дружба" Путіна з Трампом. Це може нашкодити результатам партії на виборах до Конгресу та Сенату, які відбудуться у 2026 році. Поступки Путіну Трамп точно не зможе показати як свою перемогу.

"Найстрашніше для Трампа – це бути слабким. Він насміхався з Джо Байдена, казав, що може грюкнути кулаком по столу й всі його слухатимуть. Обіцяв закінчити війни та хоче Нобелівську премію миру", – підкреслив Олег Рибачук.

Саме такі очікування мав президент США. Тепер він не зможе презентувати світу свою перемогу, якщо погодиться на абсурдні вимоги Путіна.

Трамп програє, якщо від нього відвернеться Європа

Варто згадати про європейських партнерів, які обов'язково реагуватимуть на будь-які домовленості Трампа з Путіним. Вони вже обіцяли підтримувати Україну гарантіями безпеки, а також фінансово.

Навіть якщо припустити, що Трамп розізлиться і дасть наказ не продавати зброю навіть Європі – це зіграє проти нього. Європейські країни вже бачать небезпеку в тому, що настрій американського лідера дуже мінливий. Тому вони хочуть дедалі менше залежати від зброї зі США.

Багато європейських політиків, говорять про те, що замість того, щоб витрачати десятки мільярдів на закупівлю американської зброї і бути залежними від Трампа, – краще розробляти власний військово-промисловий комплекс,

– сказав Олег Рибачук.

У такому випадку через декілька років Америка стане непотрібною для Європи. У неї є власні технології, економічний потенціал, готовність домовлятися з Китаєм та іншими країнами світу. Якщо Трамп цього не зрозуміє та продовжить зближуватися з Путіним – він точно не увійде в історію, як могутній лідер сильної держави.

Нагадаємо, у Європі вже застерегли Трампа від поспішних домовленостей з Росією. Там наголосили, що ухвалювати довгострокові рішення можна тільки після повного припинення вогню.