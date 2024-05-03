У Зеленського сказали, чи реальні домовленості з Росією лише про "кордони 24 лютого"

Нині Україна відчайдушно бореться за свою незалежність і повноцінне місце на карті світу. Боротьба з Росією триває вже багато років. Принципова позиція нашої держави – вихід на кордони 1991 року.

Принципова позиція Росії – щонайменше залишитися на окупованій території. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу відповів, чи реальні домовленості з Кремлем лише про "кордони 24 лютого".

Важливо Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори

"Ні, немає ніяких можливостей домовитися про кордони 24 лютого, 2014 року, будь-якого іншого. Будь-які домовленості на умовах України будуть означати кінець Росії в тому вигляді, в якому вона сьогодні виглядає. Будь-які домовленості на умовах Росії будуть означати кінець України в тому вигляді, в якому ми сьогодні її знаємо. Це очевидні речі, і треба про це говорити. Немає ніяких компромісних полів. Тут немає, де домовлятися", – сказав Подоляк.

Є інші процеси

По-перше, є усвідомлення, що Росія розуміє тільки силу. Відповідно президент Володимир Зеленський постійно наголошує, що Україні потрібно більше зброї. Це єдиний аргумент, який сьогодні працює. Аби сформувати якісь переговори, потрібно завдати суттєвої поразки країні-агресорці по лінії фронту.

По-друге, з країнами-партнерами та нейтральними державами треба говорити, що Україна вкладає в розуміння перемовин. Щоб не виникло фантастичних пропозицій на кшталт "віддайте Росії усе, що вона хоче, і у вас буде мир". Треба чітко сказати, що наша держава бачить під переговорними позиціями, як до них дійти та зафіксувати висновки в якомусь глобальному меморандумі.

По-третє, потрібно примусити Росію усвідомити неправильність її позиції. Приміром, доєднання країн з нейтральним статусом до економічних санкцій. Обмеження країни-терористки на тих чи інших ринках. І найголовніше – ізоляція Росії. Тобто призупинення членства в міжнародних інституціях. Є ті, які взагалі не потрібні, там лише відмивання грошей. Але є і ті, які Кремль використовує для модерування війни, проводячи масштабні агітаційні заходи в підтримку агресії.

Маємо всі ці опції показати, отримати солідарну підтримку та розуміння країнами, що ми бачимо під фіналом цієї війни. Країни, коли розуміють, до чого веде Україна з погляду повернення до міжнародного права, до глобальних правил, вони мають усвідомити, чому їм вигідно бути на боці України, а не Росії. Тому що Росія – це злам глобальних систем і так далі. Тому треба продовжувати працювати на цьому напрямку,

– констатував Михайло Подоляк.

Переговори між Україною та Росією