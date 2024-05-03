У Зеленского сказали, реальны ли договоренности с Россией только о "границах 24 февраля"

Сейчас Украина отчаянно борется за свою независимость и полноценное место на карте мира. Борьба с Россией продолжается уже много лет. Принципиальная позиция нашего государства – выход на границы 1991 года.

Принципиальная позиция России – по меньшей мере остаться на оккупированной территории. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу ответил, реальны ли договоренности с Кремлем только о "границах 24 февраля".

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"Нет, нет никаких возможностей договориться о границах 24 февраля, 2014 года, любого другого. Любые договоренности на условиях Украины будут означать конец России в том виде, в котором она сегодня выглядит. Любые договоренности на условиях России будут означать конец Украины в том виде, в котором мы сегодня ее знаем. Это очевидные вещи, и надо об этом говорить. Нет никаких компромиссных полей. Здесь негде договариваться", – сказал Подоляк.

Есть другие процессы

Во-первых, есть осознание, что Россия понимает только силу. Соответственно президент Владимир Зеленский постоянно подчеркивает, что Украине нужно больше оружия. Это единственный аргумент, который сегодня работает. Чтобы сформировать какие-то переговоры, нужно нанести существенное поражение стране-агрессору по линии фронта.

Во-вторых, со странами-партнерами и нейтральными государствами надо говорить, что Украина вкладывает в понимание переговоров. Чтобы не возникло фантастических предложений вроде "отдайте России все, что она хочет, и у вас будет мир". Надо четко сказать, что наше государство видит под переговорными позициями, как к ним дойти и зафиксировать выводы в каком-то глобальном меморандуме.

В-третьих, нужно заставить Россию осознать неправильность ее позиции. К примеру, присоединение стран с нейтральным статусом к экономическим санкциям. Ограничение страны-террориста на тех или иных рынках. И самое главное – изоляция России. То есть приостановление членства в международных институциях. Есть те, которые вообще не нужны, там только отмывание денег. Но есть и те, которые Кремль использует для модерирования войны, проводя масштабные агитационные мероприятия в поддержку агрессии.

Мы должны все эти опции показать, получить солидарную поддержку и понимание странами, что мы видим под финалом этой войны. Страны, когда понимают, к чему ведет Украина с точки зрения возвращения к международному праву, к глобальным правилам, они должны осознать, почему им выгодно быть на стороне Украины, а не России. Потому что Россия – это слом глобальных систем и так далее. Поэтому надо продолжать работать на этом направлении,

– констатировал Михаил Подоляк.

Переговоры между Украиной и Россией