Принципиальная позиция России – по меньшей мере остаться на оккупированной территории. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу ответил, реальны ли договоренности с Кремлем только о "границах 24 февраля".
Важно Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры
"Нет, нет никаких возможностей договориться о границах 24 февраля, 2014 года, любого другого. Любые договоренности на условиях Украины будут означать конец России в том виде, в котором она сегодня выглядит. Любые договоренности на условиях России будут означать конец Украины в том виде, в котором мы сегодня ее знаем. Это очевидные вещи, и надо об этом говорить. Нет никаких компромиссных полей. Здесь негде договариваться", – сказал Подоляк.
Есть другие процессы
Во-первых, есть осознание, что Россия понимает только силу. Соответственно президент Владимир Зеленский постоянно подчеркивает, что Украине нужно больше оружия. Это единственный аргумент, который сегодня работает. Чтобы сформировать какие-то переговоры, нужно нанести существенное поражение стране-агрессору по линии фронта.
Во-вторых, со странами-партнерами и нейтральными государствами надо говорить, что Украина вкладывает в понимание переговоров. Чтобы не возникло фантастических предложений вроде "отдайте России все, что она хочет, и у вас будет мир". Надо четко сказать, что наше государство видит под переговорными позициями, как к ним дойти и зафиксировать выводы в каком-то глобальном меморандуме.
В-третьих, нужно заставить Россию осознать неправильность ее позиции. К примеру, присоединение стран с нейтральным статусом к экономическим санкциям. Ограничение страны-террориста на тех или иных рынках. И самое главное – изоляция России. То есть приостановление членства в международных институциях. Есть те, которые вообще не нужны, там только отмывание денег. Но есть и те, которые Кремль использует для модерирования войны, проводя масштабные агитационные мероприятия в поддержку агрессии.
Мы должны все эти опции показать, получить солидарную поддержку и понимание странами, что мы видим под финалом этой войны. Страны, когда понимают, к чему ведет Украина с точки зрения возвращения к международному праву, к глобальным правилам, они должны осознать, почему им выгодно быть на стороне Украины, а не России. Потому что Россия – это слом глобальных систем и так далее. Поэтому надо продолжать работать на этом направлении,
– констатировал Михаил Подоляк.
Переговоры между Украиной и Россией
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможных переговорах с Россией, но только после Саммита мира в Швейцарии в июне.
- Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк объяснил заявление министра. По его словам, говорится не о мире на любых условиях, а о справедливом.
- Министр обороны США Ллойд Остин также допустил возможность переговоров. Он сказал, что главная задача партнеров – чтобы Украина была в как можно более выгодном положении на тот момент.