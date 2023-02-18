Росія також може стати "стовпом безпеки": за якої умови Захід повернеться до діалогу з Кремлем
До війни в Україні у європейців була думка, що Росія може стати частиною їхнього безпекового простору. Навіть сьогодні є люди, які дотримуються такої думки, але з однією важливою умовою.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь. Він зауважив, що "наївний романтичний період" у Європі щодо Росії почався після завершення Холодної війни.
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За якої умови Захід повернеться до діалогу з Росією
Тоді багато європейців, зокрема німці, вважали, що війни на континенті більше ніколи не буде, а Росія може стати учасницею європейських процесів. Так, в Європі думали, що на країну-агресорку можна покластися у безпекових та енергетичних питаннях.
Ба більше, навіть сьогодні деякі західні політики вірять в це. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що час для проведення переговорів з Росією колись настане і тоді країна-агресорка знову стане частиною безпекового простору Європи. Однак підкреслив, що поки Росія не готова до цього і має зазнати поразки у війні.
Зараз усі європейські лідери, експертне та політичне середовище визнали, що путінська Росія має зазнати військової поразки. Лише після цього можна починати розмову та нову історію відносин з Росією, яка очевидно буде зовсім іншою,
– сказав військовий експерт.
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Ситуація в Росії: останні новини
- Росіяни не хочуть загнивати в Росії разом з Владіміром Путіним і вирішили провести онлайн-референдум щодо самовизначення 5 республік. Кожна з них хоче відділитися від країни-агресорки та бути незалежною. Мовиться про Іжорію, Кенігсберг (Калінінград), Кубань, Сибір та Урал.
- Німеччина арештувала російські активи на загальну суму 5,32 мільярда євро. Туди входять активи підсанкційних російських фізичних та юридичних осіб, серед яких – Центральний банк. Крім того, в країні повідомили, що готові передати Україні заморожені активи Росії для повоєнного відновлення нашої держави.
- Економіка країни-агресорки поступово скорочується, проте не так швидко, як це прогнозували на початку повномасштабного вторгнення. Очевидно, що санкційний удар не був достатньо сильним, щоб змусити Путіна припинити цю війну.
- Однак санкції є економічним інструментом з довготривалим ефектом. А значить те, що зараз відбувається в – це лише початок. Так, до 2026 року російська економіка може втратити 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту. Це приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.