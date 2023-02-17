Ініціативні групи з 5 регіонів Росії розпочали Національний онлайн-референдум про самовизначення республік. Відокремитись від Росії хочуть: Іжорія, Кенігсберг (Калінінград), Кубань, Сибір, Урал.

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5 регіонів Росії хочуть рухатися до ЄС

Ініціатори референдуму зазначили, що жителі регіонів мають право отримувати вигоди від свого місця розташування, торгувати з країнами Європейського Союзу та зміцнювати свій добробут.

Ми оголошуємо про початок процесу відокремлення від Москви та про перші референдуми вільних людей, що населяють Кенігсберг, Інгрію, Сибір, Урал і Кубань, про суверенітети наших держав,

– мовиться у повідомленні.

Автори референдуму наголосили, що не хочуть годувати Москву та жити в імперії, яка грабує їхні землі та вбиває їхніх дітей. Вони наголосили, що республіки мають використовувати своє право на самовизначення.

Вони навели аргументи на користь відділення від Росії

Кенігсберг (нині Калінінград) має стати вільним і влитися у співдружність європейських держав. Він займає вигідне географічне становище, має вихід до моря та свої курорти. Проте під керівництвом Росії рівень життя й економіки у республіці жалюгідні. Особливо це видно на контрасті з рівнем життя навколишніх країн ЄС. Європейське майбутнє Кенігсберга можна побачити вже зараз, подивившись на сусідній Гданськ.

має стати вільним і влитися у співдружність європейських держав. Він займає вигідне географічне становище, має вихід до моря та свої курорти. Проте під керівництвом Росії рівень життя й економіки у республіці жалюгідні. Особливо це видно на контрасті з рівнем життя навколишніх країн ЄС. Європейське майбутнє Кенігсберга можна побачити вже зараз, подивившись на сусідній Гданськ. Іжорія (Інгрія) , яка є воротами до Балтики, має ВВП у 3 рази менше, ніж сусідня Литва. При цьому регіон є донором Росії, вимушено відправляючи понад 80% доходу до Москви. У разі здобуття політичної та економічної незалежності, Іжорія швидко увійде до економічно розвинених країн Європи й буде вільною, незалежною державою.

, яка є воротами до Балтики, має ВВП у 3 рази менше, ніж сусідня Литва. При цьому регіон є донором Росії, вимушено відправляючи понад 80% доходу до Москви. У разі здобуття політичної та економічної незалежності, Іжорія швидко увійде до економічно розвинених країн Європи й буде вільною, незалежною державою. Урал має статус сильного виробничого регіону, проте понад 70% своїх доходів віддає Москві, не отримуючи нічого натомість. Ще з XVIII століття кажуть, що "Урал ходить із сошкою, а Москва сидить із ложкою". Не дивно, що за даними соцопитування, проведеного у 2019 році, Єкатеринбург опинився на першому місці серед міст, де не люблять Москву.

має статус сильного виробничого регіону, проте понад 70% своїх доходів віддає Москві, не отримуючи нічого натомість. Ще з XVIII століття кажуть, що "Урал ходить із сошкою, а Москва сидить із ложкою". Не дивно, що за даними соцопитування, проведеного у 2019 році, Єкатеринбург опинився на першому місці серед міст, де не люблять Москву. Сибір , попри унікальну ресурсну базу та кваліфіковані кадри, не отримує належного економічного розвитку. Саме сировинні багатства мають допомогти прискореному розвитку Сибіру, якщо йому повернуть центр отримання прибутку.

, попри унікальну ресурсну базу та кваліфіковані кадри, не отримує належного економічного розвитку. Саме сировинні багатства мають допомогти прискореному розвитку Сибіру, якщо йому повернуть центр отримання прибутку. Кубань – окрема болюча тема. Зараз Кремль використовує нащадків козаків як гарматне м'ясо. Спершу кубанців відправляли воювати проти Грузії в Абхазькій війні, проти України на Донбасі. Офіційно, за кількістю загиблих у війні проти України, Краснодарський край посідає серед регіонів Росії третє місце. Для кремлівських "царків" кубинці завжди були людьми третього ґатунку, витратним матеріалом, "кубаноїдами". Прпри таку несправедливість, Кубань продовжує годувати Москву, займаючи 7% валової продукції сільського господарства Росії, тобто перше місце у країні.

Настав час реальних змін. Ми звертаємося до земляків із проханням брати участь у референдумах та сказати своє тверде "так" незалежним Кенігсбергу, Іжорії, Уралу, Сибіру та Кубані! Досить годувати Москву! Досить дихнути за Кремль! Вихід лише один – голосуй за Незалежність своїх республік! Вибирай щасливе майбутнє для себе та своїх дітей!,

– мовиться у повідомленні.

Проголосували вже понад 300 тисяч осіб

Станом на 16:00 у цьому референдумі взяли участь понад 301 тисяча осіб, і лиш 40 тисяч з них зараз перебувають за межами Росії.

Додамо, що у Росії є закон "Про основні гарантії виборчих прав та права на участь у референдумі громадян Російської Федерації". У ньому мовиться, що:

Участь громадянина у виборах та референдумі є вільною та добровільною.

Ніхто немає права впливати на громадянина Росії з метою змусити його до участі чи неучасті у виборах і референдумі чи перешкодити його вільному волевиявленню.

Громадянин Російської Федерації, який досяг віку 18 років, має право голосувати на референдумі, брати участь у висуванні ініціативи проведення референдуму, а також в інших законних діях щодо підготовки та проведення референдуму в порядку, передбаченому цим Федеральним конституційним законом.

Принагідно нагадаємо, що у жовтні 2023 року український парламент визнав Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією територією та засудив геноцид чеченського народу. Росія поневолила чеченський народ за допомогою кровопролитних воєн й поставила головувати в Чечні свою маріонетку – Рамзана Кадирова.