За відповідну постанову проголосували 287 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рада визнала Ічкерію тимчасово окупованою Росією

Як розповів Железняк, Верховна Рада України підтримала визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Росією та засудження вчинення геноциду чеченського народу.

Депутат Олексій Гончаренко вважає, що це вкрай важливе рішення. За його словами, російський диктатор Владімір Путін вже дуже давно намагається поневолити чеченський народ, він поставив керувати свого гауляйтера Кадирова, а тепер змушує чеченців воювати проти українців.

Це типова імперіалістична політика Росії щодо відношення до інших народів. Росія повинна бути деколонізована, а Ічкерія повинна буде вільною. Раніше я подав у Раду постанову про визнання незалежності Ічкерії. Треба зробити цей крок і остаточно поставити хрест на імперіалістичній політиці Росії,

– сказав Гончаренко.

Кадиров погрожує вбивством лідеру чеченців Закаєву

Рамзан Кадиров закликав убити лідера Чеченської Республіки Ічкерія Ахмеда Закаєва. Річ у тім, що він нервує через формування чеченського батальйону в Україні.

Лідер Чеченської Республіки Ічкерія розповів, що Кадиров розуміє, що структури, які зараз відновлюються в Україні, є прямою загрозою для нього й загалом для окупаційного режиму.

Нагадаємо, глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв розповідав, що Владімір Путін намагається розсварити кавказькі народи. Наказ кадирівцям придушити протестні настрої у Дагестані є одним зі способів до яких вдається російський президент.

За словами Закаєва, направляючи кадирівців придушити протестні настрої в Дагестані, Путін продовжує цю політику, яку почав ще у 1999 році, коли Росія організувала так званий напад чеченців на Дагестан. Це була стовідсоткова провокація ФСБшників, однак дагестанці таки "повелися" на неї й почали робити античеченські заяви.

Варте уваги – Ічкерія готується до війни проти Кадирова: дивіться відео