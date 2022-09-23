Про це 24 каналу сказав лідер Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. Він зауважив, що чеченські структури, які зараз відновлюються в Україні, є прямою загрозою для режиму кадирова.

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В Україні відроджується чеченська армія

Закаєв наголосив, що фактично в Україні нині відроджується і відновлюється армія Чеченської держави. І кадиров це розуміє.

Там не лише добровольчі батальйони й загони, які допомагають українцям та беруть участь у відбитті російської агресії,
– зауважив він.

Лідер Чеченської Республіки Ічкерія пояснив, що кадиров розуміє, що структури, які зараз відновлюються в Україні, є прямою загрозою для нього й загалом для окупаційного режиму.

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Чого боїться кадиров

Закаєв нагадав, що в Першу світову війну був створений польський легіон. Він практично став авангардом і підґрунтям для незалежності Польщі.

Я думаю, що цей аналог і прецедент непокоїть не лише кадирова, але й тих, хто його сьогодні опікає,
– переконаний лідер Чеченської Республіки Ічкерія.

На його думку, кадиров дратується через появу навіть двох десятків людей зі зброєю в руках в Україні проти російських агресорів. Це є основною причиною, чому він так нервує.

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