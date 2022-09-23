Про це 24 каналу сказав лідер Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. Він зауважив, що чеченські структури, які зараз відновлюються в Україні, є прямою загрозою для режиму кадирова.

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В Україні відроджується чеченська армія

Закаєв наголосив, що фактично в Україні нині відроджується і відновлюється армія Чеченської держави. І кадиров це розуміє.

Там не лише добровольчі батальйони й загони, які допомагають українцям та беруть участь у відбитті російської агресії,

– зауважив він.

Лідер Чеченської Республіки Ічкерія пояснив, що кадиров розуміє, що структури, які зараз відновлюються в Україні, є прямою загрозою для нього й загалом для окупаційного режиму.

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Чого боїться кадиров

Закаєв нагадав, що в Першу світову війну був створений польський легіон. Він практично став авангардом і підґрунтям для незалежності Польщі.

Я думаю, що цей аналог і прецедент непокоїть не лише кадирова, але й тих, хто його сьогодні опікає,

– переконаний лідер Чеченської Республіки Ічкерія.

На його думку, кадиров дратується через появу навіть двох десятків людей зі зброєю в руках в Україні проти російських агресорів. Це є основною причиною, чому він так нервує.

Кадиров та його заяви: що відомо

На початку вересня рамзан кадиров заявив про бажання піти у відставку. Однак такі слова від нього лунають не вперше, та цього разу кремль, здається, знайшов йому іншу роботу.

Глава чечні рамзан кадиров заявив, що на "спеціальну воєнну операцію" проти України повернулися його елітні підрозділи.

Деякі росЗМІ написали, що кадиров може обійняти посаду керівника росгвардії, яку зараз очолює золотов. Натомість золотова можуть поставити на місце міністра оборони росії шойгу.

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