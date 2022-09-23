Про це 24 каналу сказав лідер Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. Він зауважив, що чеченські структури, які зараз відновлюються в Україні, є прямою загрозою для режиму кадирова.
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В Україні відроджується чеченська армія
Закаєв наголосив, що фактично в Україні нині відроджується і відновлюється армія Чеченської держави. І кадиров це розуміє.
Там не лише добровольчі батальйони й загони, які допомагають українцям та беруть участь у відбитті російської агресії,
– зауважив він.
Лідер Чеченської Республіки Ічкерія пояснив, що кадиров розуміє, що структури, які зараз відновлюються в Україні, є прямою загрозою для нього й загалом для окупаційного режиму.
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Чого боїться кадиров
Закаєв нагадав, що в Першу світову війну був створений польський легіон. Він практично став авангардом і підґрунтям для незалежності Польщі.
Я думаю, що цей аналог і прецедент непокоїть не лише кадирова, але й тих, хто його сьогодні опікає,
– переконаний лідер Чеченської Республіки Ічкерія.
На його думку, кадиров дратується через появу навіть двох десятків людей зі зброєю в руках в Україні проти російських агресорів. Це є основною причиною, чому він так нервує.
Кадиров та його заяви: що відомо
- На початку вересня рамзан кадиров заявив про бажання піти у відставку. Однак такі слова від нього лунають не вперше, та цього разу кремль, здається, знайшов йому іншу роботу.
- Глава чечні рамзан кадиров заявив, що на "спеціальну воєнну операцію" проти України повернулися його елітні підрозділи.
- Деякі росЗМІ написали, що кадиров може обійняти посаду керівника росгвардії, яку зараз очолює золотов. Натомість золотова можуть поставити на місце міністра оборони росії шойгу.
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