Росія не має наміру змінювати умови для миру, – ISW

Аналітики зазначають, що Росія навмисно перекручує українське законодавство та Конституцію щодо виборів під час воєнного стану, щоб дискредитувати владу України. Також вимоги Кремля щодо миру не змінилися з 2021 року.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. Кремлівські чиновники, зокрема Володимир Путін, використовують ці маніпуляції, аби стверджувати нелегітимність президента Володимира Зеленського через відсутність виборів у 2024 році.

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Для чого Кремль перекручує українське законодавство

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що відповідно до Конституції та законодавства України, проведення президентських і парламентських виборів під час воєнного стану заборонене.

Зеленський зазначив, що питання скасування воєнного стану може бути розглянуте лише після завершення "гарячої фази" війни, коли Україна матиме "сильну позицію" з "сильною армією, сильним пакетом озброєнь, гарантіями безпеки".

Аналітики також нагадують, що Закон України "Про правовий режим воєнного стану", прийнятий у 2000 році, дозволяє припинити воєнний стан "за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності".

Кремлівські чиновники, включно з Путіним, неодноразово використовували навмисне неправильне тлумачення українського законодавства та Конституції, щоб стверджувати, що Зеленський є нелегітимним президентом України після того, як Україна, дотримуючись закону та Конституції, не провела вибори в умовах воєнного стану у 2024 році,

– зазначають аналітики.

У звіті додають, українська влада юридично не може скасувати воєнний стан, доки Росія продовжує вести війну проти України.

Чи змінила Росія умови для миру

Експерти зазначають, що Зеленський виклав умови, яких необхідно дотримуватись, щоб примусити Росію погодитися на "справедливий мир".

Серед іншого він підкреслив, що Україна не може досягти справедливого миру з малою армією у "40 000 або 50 000 солдатів", посилаючись на початкові вимоги Владіміра Путіна під час переговорів у Стамбулі навесні 2022 року, коли Росія вимагала демілітаризації України і скорочення її армії до 50 000 осіб.

"Путін і інші представники Кремля неодноразово висували умови припинення війни, що фактично означають повну капітуляцію України, зокрема усунення законної української влади та демілітаризацію країни. Ці вимоги залишаються незмінними з 2021 року", - наголосили у звіті.