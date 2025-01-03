Повідомляє 24 Канал з посилання на Bild. Водночас у МЗС Німеччини застерегли, що Кремль продовжує дотримуватися максималістських вимог і не зацікавлений у стійкому мирі.

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Які є ознаки, що Путін може завершити війну в Україні

"Внутрішній аналіз" уряду містить висновок, що "Кремль може завершити війну цього року і вже посилає відповідні сигнали росіянам і міжнародному співтовариству". Однією з причин такого висновку називають погіршення економічної ситуації в Росії.

Відсоткові ставки і ціни на продукти харчування сильно зростають. Тільки за останні п'ять місяців рубль втратив понад 20% щодо євро. Тризмінна робота ВПК уже не може приховати кризу в інших галузях. Якщо у 2024 році економічне зростання становило трохи менше ніж 4%, то у 2025 році очікуване зростання – не більше ніж 1%,

– йдеться у повідомленні.

Другою причиною такого висновку є підготовка Адміністрації президента Росії до післявоєнної виборчої кампанії парламентських виборів 2026 року. За даними російських ЗМІ, в адміністрації президента вже працюють над створенням "образу перемоги", який має бути сприйнятий у російському суспільстві як успішне завершення так званої "СВО".

Ще одним фактором, який може сприяти швидкому завершенню війни, є прагнення обраного президента США Дональда Трампа після інавгурації 20 січня якомога швидше розпочати переговори між Москвою і Києвом.

Чому на цей прогноз не варто покладатися

Водночас, у Міністерстві закордонних справ Німеччини на запит видання зазначили, що уряд виходить з того, що війна продовжиться.

"Путін наразі не зацікавлений всерйоз у мирних переговорах і стійкому світі. Росія не відступає від своїх максимальних вимог, таких як визнання анексії української території", – заявили у МЗС.

Також політичний оглядач Філіп П'ятов додав, що сигнали Кремля можуть мати зовсім інше значення, протилежне або навіть не означати нічого конкретного.