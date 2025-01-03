Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild. В то же время в МИД Германии предостерегли, что Кремль продолжает придерживаться максималистских требований и не заинтересован в устойчивом мире.

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Какие есть признаки, что Путин может завершить войну в Украине

"Внутренний анализ" правительства содержит вывод, что "Кремль может завершить войну в этом году и уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу". Одной из причин такого вывода называют ухудшение экономической ситуации в России.

Процентные ставки и цены на продукты питания сильно растут. Только за последние пять месяцев рубль потерял более 20% по отношению к евро. Трехсменная работа ВПК уже не может скрыть кризис в других отраслях. Если в 2024 году экономический рост составил чуть менее 4%, то в 2025 году ожидаемый рост – не более 1%,

– говорится в сообщении.

Второй причиной такого вывода является подготовка Администрации президента России к послевоенной избирательной кампании парламентских выборов 2026 года. По данным российских СМИ, в администрации президента уже работают над созданием "образа победы", который должен быть воспринят в российском обществе как успешное завершение так называемой "СВО".

Еще одним фактором, который может способствовать быстрому завершению войны, является стремление избранного президента США Дональда Трампа после инаугурации 20 января как можно скорее начать переговоры между Москвой и Киевом.

Почему на этот прогноз не стоит полагаться

В то же время, в Министерстве иностранных дел Германии на запрос издания отметили, что правительство исходит из того, что война продолжится.

"Путин пока не заинтересован всерьез в мирных переговорах и устойчивом мире. Россия не отступает от своих максимальных требований, таких как признание аннексии украинской территории", – заявили в МИД.

Также политический обозреватель Филипп Пятов добавил, что сигналы Кремля могут иметь совсем другое значение, противоположное или даже не означать ничего конкретного.