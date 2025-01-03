Трамп планирует завершить войну в Украине с позиции силы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Курта Волкера для LIGAnet.

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Как Трамп планирует завершить войну через переговоры

Трамп понимает, что Украине необходимо иметь позицию силы, с которой надо считаться. Россия должна понять, что не имеет возможностей продолжать войну.

С другой стороны Трамп действует очень осторожно, чтобы не "сперсонализировать" конфликт, обвинив во всем Путина.

Он хочет оставить открытой возможность для Путина фактически уйти и не потерять окончательно лицо в глазах своего собственного режима,

– говорит Курт Волкер.

По его мнению, Трамп пытается не демонизировать Путина. Вместе с тем Волкер считает, что Трамп будет принимать меры, которые усилят Украину за столом переговоров.

Это может быть как военная помощь, так и новые санкции против энергетического сектора России. Если же уже Путин откажется от переговоров, то давление будет еще больше усиливаться.

США будет увеличивать добычу и экспорт газа и нефти и попытаются снизить мировые цены на энергоносители. Это прямо повлияет на бюджетные возможности Путина.