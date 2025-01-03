Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью американского дипломата, бывшего советника Трампа Курта Волкера для LIGA.net.

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Трамп не имеет четкой позиции относительно разрешения на дальнобойные удары по России

Неоднократно Дональд Трамп осуждал разрешение бить дальнобойными ракетами по территории России. Но по словам Курта Волкера, он еще не уверен, отменит ли его, когда официально станет президентом США.

Это выглядит так, будто Трамп пытается использовать это как способ открыть перед Путиным возможность, чтобы заманить его на контакт и прекратить войну. Впрочем, он не обещает отменить это решение, потому что хочет увидеть, какой будет реакция Путина,

– сказал Волкер.

Дипломат считает, что делать выводы относительно позиции Дональда Трампа еще рано. Во время разговора новоназначенного специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога с украинской стороной будут выясняться некоторые факты. Только после этого можно будет говорить о том, будет ли Украина и в дальнейшем иметь разрешение на дальнобойные удары.

Дональд Трамп может сыграть решающую роль в завершении войны

Владимир Зеленский надеется, что благодаря своим качествам Дональд Трамп сможет сделать все возможное для победы Украины в войне с Россией. Президент отметил, что важную роль могут сыграть уверенность Трампа в помощи Украине и наличие рычагов влияния на агрессора.