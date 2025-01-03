Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю американського дипломата, колишнього радника Трампа Курта Волкера для LIGA.net.

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Трамп не має чіткої позиції щодо дозволу на далекобійні удари по Росії

Неодноразово Дональд Трамп засуджував дозвіл бити далекобійними ракетами по території Росії. Але за словами Курта Волкера, він ще не впевнений, чи скасує його, коли офіційно стане президентом США.

Це виглядає так, ніби Трамп намагається використати це як спосіб відкрити перед Путіним можливість, щоб заманити його на контакт і припинити війну. Утім, він не обіцяє скасувати це рішення, тому що хоче побачити, якою буде реакція Путіна,

– сказав Волкер.

Дипломат вважає, що робити висновки щодо позиції Дональда Трампа ще зарано. Під час розмови новопризначеного спеціального представника США з питань України Кіта Келлога з українською стороною з'ясовуватимуться деякі факти. Лише після цього можна буде говорити про те, чи Україна і надалі матиме дозвіл на далекобійні удари.

Дональд Трамп може відіграти вирішальну роль у завершенні війни

Володимир Зеленський сподівається, що завдяки своїм якостям Дональд Трамп зможе зробити все можливе для перемоги України у війні з Росією. Президент зазначив, що важливу роль можуть зіграти впевненість Трампа у допомозі Україні та наявність важелів впливу на агресора.