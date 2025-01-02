Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського в етері національного маратону.

До теми Зеленський пояснив, що означає "справедливий мир" для України та чи буде це перемогою

Що сказав Зеленський про бачення Трампа

Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп може бути вирішальним у закінченні війни, і для України це найголовніше, що його якості дозволяють йому це зробити.

Він дійсно може допомогти нам (Україні – 24 Канал) зупинити Путіна,

– сказав президент.

Зеленський зауважив, що мав кілька розмов з Трампом у форматі особистих зустрічей, а також телефоном. За словами президента, новообраний американський лідер є "сильним та непередбачуваним".

"Я б дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася передусім в бік Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче зупинити війну, це правда. Він переміг (на виборах у США – 24 Канал), треба чесно сказати, він сам по собі спроможний перемагати", – пояснив український лідер.

Президент вважає, що саме така перемога над агресією Росії й потрібна, зокрема, впевненість Трампа у допомозі Україні та знаходження важелів впливу на агресора.

Зеленський зауважив, що поки що не має негативних вражень від спілкування з Дональдом Трампом за останній час, тому наразі, як підкреслив глава держави, найголовніше – це побудувати відносини між Україною та новою адміністрацією у Білому домі.