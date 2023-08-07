Наближатимуть нас до НАТО: на які гарантії безпеки може розраховувати Україна від США

Україна почала переговори зі США щодо гарантій безпеки для себе. Та ті гарантії, на які вона може розраховувати, визначено ще на саміті у Вільнюсі.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Юрій Подорожній. Він зауважив, що у політичній частині мовиться про допомогу Україні в подоланні корупції та встановлення цивільного контролю за Міноборони.

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"А далі вже деталі, які звісно будуть свідчити про те, що США й надалі продовжать надавати Україні військову та фінансову допомогу. Але не гарантуватимуть участь Сполучених Штатів у відновленні територіальної цілісності України", – сказав політтехнолог.

Серйозна гарантія

Подорожній вважає, що було б важливо, якби гарантії безпеки мали б "ядерну парасольку". Адже росіяни й далі продовжать лякати не лише Україну, але й увесь світ ядерним ударом.

"Якби американці публічно на себе взяли гарантії того, що в разі удару по Україні, США вважатимуть це ударом по Сполучених Штатах Америки, відповідно, усі дії, які за цим відбуваються...То це була б серйозна гарантія", – переконаний Юрій Подорожній.

Однак на щось більше Україні розраховувати нині, вважає він, навряд чи варто.

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Як впливає ситуація на полі бою

Ситуація на фронті завжди буде впливати на те, як до України будуть ставитися західні партнери. Політтехнолог вважає, що ніхто не підтримуватиме країну, яка програє. Або більш охоче підтримуватимуть країну, яка здобуває перемоги на полі бою. Те, що в публічній площині лунають вдоволення чи невдоволення українським контрнаступом – це одна історія.

Президенти на стіл отримують зведення розвідок, зведення військових – що там насправді на фронті відбувається. Те, що ми не бачимо картинку, де 50 тисяч людей з криком "ура" біжать і звільняють території – це ще нічого не означає,

– зауважив політтехнолог.

Тому успіхи ЗСУ на фронті будуть свідчити про те, що такі гарантії безпеки лише наближатимуть Україну до Північноатлантичного альянсу. Однак, вважає Подорожній, не більше.

Переговори України та США щодо гарантій безпеки