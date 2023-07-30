Про це заявив керівник ОП. Андрій Єрмак наголосив, що наша держава має заручитись надійними гарантіями на перехідний період.

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"Оборонна і фінансова підтримка, санкції й покарання агресора"

Перемовини між Україною та США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій розпочнуться вже наступного тижня.

Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО, що є найнадійнішою гарантією безпеки. Поки в нашій країні триває війна і ми не можемо приєднатися до НАТО,

– підкреслив Єрмак.

Додав, що результатом роботи міжнародної робочої групи стала спільна Декларація, ухвалена керівниками держав G7 та України у Вільнюсі. До неї вже приєдналися більше десятка інших країн, і майже кожного тижня приєднуються нові держави, зауважив посадовець.

Єрмак зазначив, що Україна укладе з учасниками Декларації систему договорів, що містять конкретні гарантії безпеки. Київ уже працює над двосторонніми угодами з кожним з цих партнерів.

Безпекові гарантії для України являтимуть собою конкретні та довготривалі зобов'язання, що забезпечать здатність перемагати зараз та стримувати російську агресію у майбутньому. Це будуть чітко описані формати та механізми підтримки. Йдеться про оборонну та фінансову підтримку, а також про санкції й покарання агресора,

– розповів глава ОП.

Єрмак підсумував, що гарантії безпеки – важлива передумова для відновлення та розвитку громад, регіонів й усієї України.

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Зверніть увагу! Окрім членів "Великої сімки", до гарантій безпеки для України також приєдналися Нідерланди, Чехія, Данія, Норвегія, Іспанія, Швеція тощо.